Усиление комендантского часа на Харьковщине: присоединился Купянский район
В части Купянского района Харьковской области с 12 августа также увеличивают продолжительность комендантского часа.
Отныне он будет действовать с 17:00 до 09:00 в ряде населенных пунктов Великобурлукской, Ольховатской, Двуречанской, Кондрашевской, Купянской, Куриловской и Петропавловской громад, говорится в приказе начальника Купянской РВА Андрея Канашевича.
В публикации Купянской ГВА напоминают, что в комендантский час гражданам запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений. Также запрещено движение транспортных средств.
Комендантские патрули могут состоять из представителей органов ГССТ, НГУ, ГПС, НПУ, СБУ, ГФС, ГМС, ГСЧС, военных командований, соединений и частей ВСУ. Они имеют право:
— задерживать и доставлять в органы или подразделения Нацполиции лиц, совершивших или совершающих правонарушение;
— проверить документы, удостоверяющие личность и выяснить, может ли человек находиться на улице в это время;
— осуществить досмотр вещей, транспортного средства, багажа и грузов, служебных помещений и жилья задержанного;
— изымать предметы, являющиеся орудием, средством или предметом правонарушения;
— в случае необходимости использовать средства связи и транспортные средства, принадлежащие лицам, предприятиям, учреждениям и организациям (за исключением иностранных) для преследования и задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, или для доставки в лечебные учреждения лиц, нуждающихся в медицинской помощи, проезда к месту преступления;
— применять физическую силу, оружие и спецсредства к правонарушителям.
Лицо, нарушившее комендантский час, могут задержать и привлечь к административной или уголовной ответственности. Кроме того, за невыполнение требований патруля нарушителю грозит штраф, общественные или исправительные работы или админарест до 15 суток (ст. 185 КУоАП). При умышленном сопротивлении члены патруля могут применять физическую силу или огнестрельное оружие.
Ранее стало известно, что с 12 августа комендантский час ужесточили в частях Липецкой и Дергачевской громад Харьковского района, а также в ряде населенных пунктов Волчанской громады. Там он также будет длиться с 17:00 до 09:00. Как пояснил начальник ХОВА Олег Синегубов, изменения коснутся более сотни населенных пунктов Харьковщины и призваны побудить жителей опасных населенных пунктов эвакуироваться и облегчить работу военных.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: комендантский час, Купянская громада, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 августа 2024 в 14:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянской городской громаде Харьковской области с 12 августа также увеличивают продолжительность комендантского часа.".