Посилення комендантської години на Харківщині: приєднався Куп’янський район

У частині Куп’янського району Харківської області з 12 серпня також збільшують тривалість комендантської години.

Відтепер вона діятиме з 17:00 до 09:00 у низці населених пунктів Великобурлуцької, Вільхуватської, Дворічанської, Кіндрашівської, Куп’янської, Курилівської та Петропавлівської громад, йдеться у наказі начальника Куп’янської РВА Андрія Канашевича.

У публікації Куп’янської МВА нагадують, що в комендантську годину громадянам заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток та посвідчень. Також заборонений рух транспортних засобів.

Комендантські патрулі можуть складатися з представників ДССТ, НГУ, ДПС, НПУ, СБУ, ДФС, ДМС, ДСНС, військових командувань, з’єднань та частин ЗСУ. Вони мають право:

– затримувати й доставляти в органи або підрозділи Нацполіції осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення;

– перевірити документи, що посвідчують особу та з’ясувати, чи може людина перебувати на вулиці в цей час;

– здійснити огляд речей, транспортного засобу, багажу та вантажів, службових приміщень і житла затриманої особи;

– вилучати предмети, що є знаряддям, засобом або предметом правопорушення;

– у разі необхідності використовувати засоби зв’язку і транспортні засоби, що належать особам, підприємствам, установам і організаціям (за винятком іноземних) для переслідування та затримання осіб, що підозрюються у вчиненні злочину, або для доставлення до лікувальних закладів осіб, які потребують медичної допомоги, проїзду до місця злочину;

– застосовувати фізичну силу, зброю та спецзасоби до правопорушників.

Особу, яка порушила комендантську годину, можуть затримати та притягнути до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Крім того, за невиконання вимог патруля порушнику загрожує штраф, громадські або виправні роботи або адмінарешт до 15 діб (ст. 185 КУпАП). У разі навмисного опору особи члени патруля можуть застосовувати до неї фізичну силу або вогнепальну зброю.

Раніше стало відомо, що з 12 серпня комендантську годину посилили в частинах Липецької та Дергачівської громад Харківського району, а також у низці населених пунктів Вовчанської громади. Там вона також триватиме з 17:00 до 09:00. Як пояснив начальник ХОВА Олег Синєгубов, зміни торкнуться понад сотні населених пунктів Харківщини та покликані спонукати мешканців небезпечних населених пунктів евакуюватися й полегшити роботу військових.