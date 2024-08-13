У ще одній громаді на Харківщині подовжили комендантську годину
На Харківщині збільшилася кількість громад, де комендантська година вводиться з 17:00 до 09:00. Ці зміни торкнулися і Золочівську громаду.
Про це повідомили у виданні «Зоря». Збільшена комендантська година у:
с. Леміщине,
с. Морозова Долина,
с. Гур’їв,
с. Відродженівське,
с. Лютівка,
с. Рясне,
с. Тимофіївка,
с. Олександрівка,
с. Завадське,
с. Широкий Яр,
с. Скорики,
с. Івашки,
с. Перовське,
станція Одноробівка,
с. Басове,
с. Муравське,
с. Одноробівка,
с. Стогнії,
с. Цилюрики,
с. Ковалі,
с. Постольне,
с. Андріївка,
с. Гресі,
с. Петрівка,
с. Сотницький Козачок,
с. Гур’їв Козачок,
с. Баранівка,
с. Костянтинівка,
с. Окіп,
с. Зоря,
с. Уди,
с. Костянтинівка,
с. Соснівка,
с. Турове,
с. Макарове.
Раніше стало відомо, що з 12 серпня комендантську годину посилили в частинах Липецької та Дергачівської громад Харківського району, в окремих населених пунктах Вовчанської громади Чугуївського району, а також у низці населених пунктів Великобурлуцької, Вільхуватської, Дворічанської, Кіндрашівської, Куп’янської, Курилівської та Петропавлівської громад Куп’янського району. Крім цього, в низці населених пунктів Борівської селищної громади Ізюмського району. Там він також триватиме з 17:00 до 09:00. Як пояснив начальник ХОВА Олег Синєгубов, зміни торкнуться понад сотні населених пунктів Харківщини та покликані спонукати мешканців небезпечних населених пунктів евакуюватися й полегшити роботу військових.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: громада, комендансткий, продлили, харківщина, час;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 10:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині збільшилася кількість громад, де комендантська година вводиться з 17:00 до 09:00. Ці зміни торкнулися і Золочівську громаду.".