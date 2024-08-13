В еще одной громаде на Харьковщине продлили комендантский час

На Харьковщине увеличилось количество громад, где комендантский час вводится с 17:00 до 09:00. Эти изменения коснулись и Золочевской громады.

Об этом сообщили в издании «Заря». Продлили комендантский час в:

с. Лемищино,

с. Морозовая Долина,

с. Гурьев,

с. Возрожденское,

с. Лютовка,

с. Рясное,

с. Тимофеевка,

с. Александровка,

с. Завадское,

с. Широкий Яр,

с. Скорики,

с. Ивашки,

с. Перовское,

станция Одноробовка,

с. Басовое,

с. Муравское,

с. Одноробовка,

с. Стогнии,

с. Цилюрики,

с. Ковали,

с. Постольное,

с. Андреевка,

с. Греси,

с. Петровка,

с. Сотницкий Казачок,

с. Гурьев Казачок,

с. Барановка,

с. Константиновка,

с. Окоп,

с. Зоря,

с. Уды,

с. Константиновка,

с. Сосновка,

с. Турово,

с. Макарово.

Ранее стало известно, что с 12 августа комендантский час ужесточили в частях Липецкой и Дергачевской громад Харьковского района, в отдельных населенных пунктах Волчанской громады Чугуевского района, а также в ряде населенных пунктов Великобурлукской, Ольховатской, Двуречанской, Кондрашевской, Купянской, Куриловской и Петропавловской громад Купянского района. Кроме этого, в ряде населенных пунктов Боровской поселковой громады Изюмского района. Там он также будет длиться с 17:00 до 09:00. Как пояснил начальник ХОВА Олег Синегубов, изменения коснутся более сотни населенных пунктов Харьковщины и призваны побудить жителей опасных населенных пунктов эвакуироваться и облегчить работу военных.