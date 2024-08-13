Синегубов: об усилении комендантского часа на Харьковщине и эвакуации
Комендантский час на Харьковщине, который теперь будет длиться с 17:00 до 09:00, был введен в 201 населенном пункте, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«Это Богодуховский, Харьковский, Купянский, Изюмский, Чугуевский районы. Продлится комендантский час с 17:00 до 09:00. Такие меры призваны ситуацией безопасности, призваны активизацией противодействия ДРГ, потому что постоянно фиксируем их на пограничные, и наши спецслужбы должны действовать в комфортных условиях. Наряду с этим мы предлагаем людям эвакуироваться из этих населённых пунктов», — отметил Синегубов.
По его словам, сейчас из Волчанского и Липцевского направлений в общем вывезли около 14 тысяч человек, из них более 1 тысячи – дети.
Ранее стало известно, что с 12 августа комендантский час ужесточили в частях Липецкой и Дергачевской громад Харьковского района, в отдельных населенных пунктах Волчанской громады Чугуевского района, а также в ряде населенных пунктов Великобурлукской, Ольховатской, Двуречанской, Кондрашевской, Купянской, Куриловской и Петропавловской громад Купянского района. Кроме этого, в ряде населенных пунктов Боровской поселковой громады Изюмского района. Там он также будет длиться с 17:00 до 09:00. Как пояснил начальник ХОВА Олег Синегубов, изменения коснутся более сотни населенных пунктов Харьковщины и призваны побудить жителей опасных населенных пунктов эвакуироваться и облегчить работу военных.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: комендантский, синегубов, харьковщина, хова, час, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 13 августа 2024 в 11:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Комендантский час на Харьковщине, который теперь будет длиться с 17:00 до 09:00, был введен в 201 населенном пункте, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".