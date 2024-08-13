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Синегубов: об усилении комендантского часа на Харьковщине и эвакуации

Общество 11:15   13.08.2024
Виктория Яковенко
Синегубов: об усилении комендантского часа на Харьковщине и эвакуации скриншот

Комендантский час на Харьковщине, который теперь будет длиться с 17:00 до 09:00, был введен в 201 населенном пункте, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Это Богодуховский, Харьковский, Купянский, Изюмский, Чугуевский районы. Продлится комендантский час с 17:00 до 09:00. Такие меры призваны ситуацией безопасности, призваны активизацией противодействия ДРГ, потому что постоянно фиксируем их на пограничные, и наши спецслужбы должны действовать в комфортных условиях. Наряду с этим мы предлагаем людям эвакуироваться из этих населённых пунктов», — отметил Синегубов.

По его словам, сейчас из Волчанского и Липцевского направлений в общем вывезли около 14 тысяч человек, из них более 1 тысячи – дети.

Ранее стало известно, что с 12 августа комендантский час ужесточили в частях Липецкой и Дергачевской громад Харьковского района, в отдельных населенных пунктах Волчанской громады Чугуевского района, а также в ряде населенных пунктов Великобурлукской, Ольховатской, Двуречанской, Кондрашевской, Купянской, Куриловской и Петропавловской громад Купянского района. Кроме этогов ряде населенных пунктов Боровской поселковой громады Изюмского районаТам он также будет длиться с 17:00 до 09:00. Как пояснил начальник ХОВА Олег Синегубов, изменения коснутся более сотни населенных пунктов Харьковщины и призваны побудить жителей опасных населенных пунктов эвакуироваться и облегчить работу военных.

Читайте также: В еще одной громаде на Харьковщине продлили комендантский час

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 августа 2024 в 11:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Комендантский час на Харьковщине, который теперь будет длиться с 17:00 до 09:00, был введен в 201 населенном пункте, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".