В Харькове водитель с поддельными правами попался копам в комендантский час

10 августа утром патрульные остановили автомобиль «ВАЗ 2109» за нарушение комендантского часа. Кроме этого у мужчины обнаружили поддельное удостоверение.

«Водитель предоставил для проверки водительское удостоверение, которое имело признаки подделки, а именно: отсутствуют необходимые защитные элементы и не типографский тип нанесения шрифтов. Согласно имеющимся базам данных удостоверение зарегистрировано на другого гражданина», — сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Водитель признался, что купил поддельный документ через интернет.

На место патрульные вызвали следователей. В полиции напомнили, что за использование заведомо подложного документа предусмотрена уголовная ответственность по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ.