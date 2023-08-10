В Харькове водитель с поддельными правами попался копам в комендантский час
10 августа утром патрульные остановили автомобиль «ВАЗ 2109» за нарушение комендантского часа. Кроме этого у мужчины обнаружили поддельное удостоверение.
«Водитель предоставил для проверки водительское удостоверение, которое имело признаки подделки, а именно: отсутствуют необходимые защитные элементы и не типографский тип нанесения шрифтов. Согласно имеющимся базам данных удостоверение зарегистрировано на другого гражданина», — сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Водитель признался, что купил поддельный документ через интернет.
На место патрульные вызвали следователей. В полиции напомнили, что за использование заведомо подложного документа предусмотрена уголовная ответственность по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 10 августа 2023 в 13:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 августа утром патрульные остановили автомобиль «ВАЗ 2109» за нарушение комендантского часа. Кроме этого у мужчины обнаружили поддельное удостоверение.".