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В Харькове водитель с поддельными правами попался копам в комендантский час

Общество 13:32   10.08.2023
Виктория Яковенко
В Харькове водитель с поддельными правами попался копам в комендантский час Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

10 августа утром патрульные остановили автомобиль «ВАЗ 2109» за нарушение комендантского часа. Кроме этого у мужчины обнаружили поддельное удостоверение.

«Водитель предоставил для проверки водительское удостоверение, которое имело признаки подделки, а именно: отсутствуют необходимые защитные элементы и не типографский тип нанесения шрифтов. Согласно имеющимся базам данных удостоверение зарегистрировано на другого гражданина», — сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Водитель признался, что купил поддельный документ через интернет.

На место патрульные вызвали следователей. В полиции напомнили, что за использование заведомо подложного документа предусмотрена уголовная ответственность по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ.

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Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 августа 2023 в 13:32;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 августа утром патрульные остановили автомобиль «ВАЗ 2109» за нарушение комендантского часа. Кроме этого у мужчины обнаружили поддельное удостоверение.".