Вчера на Харьковщине водители массово ездили с поддельными правами (фото)

За прошедшие сутки в Харьковской области патрульные поймали четырех водителей с фальшивыми правами.

«Во всех случаях на водительских удостоверениях отсутствовали необходимые защитные элементы и не типографский тип нанесения шрифтов. Согласно имеющимся базам данных: в двух случаях водительское удостоверение было зарегистрировано на других граждан, один гражданин был лишен права управления, а последний вообще не получал водительское удостоверение», — сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Еще двое – признались, что приобрели поддельный документ через интернет, добавили копы.

Для установления всех обстоятельств на место патрульные вызывали следователей.

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