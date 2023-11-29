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Вчера на Харьковщине водители массово ездили с поддельными правами (фото)

Общество 14:12   29.11.2023
Виктория Яковенко
Вчера на Харьковщине водители массово ездили с поддельными правами (фото)

За прошедшие сутки в Харьковской области патрульные поймали четырех водителей с фальшивыми правами.

«Во всех случаях на водительских удостоверениях отсутствовали необходимые защитные элементы и не типографский тип нанесения шрифтов. Согласно имеющимся базам данных: в двух случаях водительское удостоверение было зарегистрировано на других граждан, один гражданин был лишен права управления, а последний вообще не получал водительское удостоверение», — сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Еще двое – признались, что приобрели поддельный документ через интернет, добавили копы.

Для установления всех обстоятельств на место патрульные вызывали следователей.

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Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 14:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки в Харьковской области патрульные поймали четырех водителей с фальшивыми правами.".