Вчера на Харьковщине водители массово ездили с поддельными правами (фото)
За прошедшие сутки в Харьковской области патрульные поймали четырех водителей с фальшивыми правами.
«Во всех случаях на водительских удостоверениях отсутствовали необходимые защитные элементы и не типографский тип нанесения шрифтов. Согласно имеющимся базам данных: в двух случаях водительское удостоверение было зарегистрировано на других граждан, один гражданин был лишен права управления, а последний вообще не получал водительское удостоверение», — сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Еще двое – признались, что приобрели поддельный документ через интернет, добавили копы.
Для установления всех обстоятельств на место патрульные вызывали следователей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ездили, патрульні, патрульные, поддельные, права, следователи, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 14:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки в Харьковской области патрульные поймали четырех водителей с фальшивыми правами.".