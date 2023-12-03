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Копы показали драгеры после субботних проверок харьковских водителей (фото)

Общество 17:40   03.12.2023
Елена Нагорная
Копы показали драгеры после субботних проверок харьковских водителей (фото) Фото: УПП в Харьковской области

25 водителей, которые вероятно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, обнаружили на дорогах Харьковщины работники патрульной полиции за минувшие сутки.

Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области и показали значения состояния опьянения, установленные при помощи приборов «Драгер» у пойманных водителей: от 1,24 до 2,4 промилле алкоголя в крови. Эти показатели в разы выше допустимой нормы в 0,2 промилле.

«К счастью, нетрезвое путешествие этих водителей закончилось остановкой патрульными полицейскими. На всех них составлены соответствующие административные материалы, которые передадут в суд, — говорится в публикации патрульных.


Фото: УПП в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2023 в 17:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 водителей, которые вероятно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, обнаружили на дорогах Харьковщины работники патрульной полиции за минувшие сутки.".