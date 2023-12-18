Более полусотни пьяных водителей остановили на дорогах Харьковщины за выходные

В выходные, 16 и 17 декабря, патрульные обнаружили на дорогах Харьковской области 52 водителя с признаками опьянения.

Об этом сообщает Управление патрульной полиции в Харьковской области.

Также за выходные инспекторы составили 284 постановления за нарушение ПДД водителями и 28 – пешеходами.