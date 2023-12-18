Более полусотни пьяных водителей остановили на дорогах Харьковщины за выходные
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
В выходные, 16 и 17 декабря, патрульные обнаружили на дорогах Харьковской области 52 водителя с признаками опьянения.
Об этом сообщает Управление патрульной полиции в Харьковской области.
Также за выходные инспекторы составили 284 постановления за нарушение ПДД водителями и 28 – пешеходами.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: водители, выходные, пешеходы, полиция, пьяные, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 11:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В выходные, 16 и 17 декабря, патрульные обнаружили на дорогах Харьковской области 52 водителя с признаками опьянения.".