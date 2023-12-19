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Я розумію харків’ян, чую їхні думки – Терехов про вулиці Бандери і Шухевича

Політика 23:25   19.12.2023
Олена Нагорна
Я розумію харків’ян, чую їхні думки – Терехов про вулиці Бандери і Шухевича

Поява у Харкові вулиць імені провідника ОУН Степана Бандери та головнокомандувача УПА Романа Шухевича все ще не на часі, сказав Терехов в інтерв’ю Deutsche Welle, відповідаючи на коментар журналістки щодо перейменування вулиці на честь Бандери в Ізюмі на Харківщині.

Терехов зазначив, що він цікавився думкою харків’ян, і вони не підтримують таку ініціативу.

Безумовно цікавилися. Я менеджер цього міста. Мене обрали люди для того, щоб я відстоював їхні інтереси. Так, в мене є власна думка і власна позиція, яку я можу донести, яку я доношу, до людей. Сьогодні підтримки назви цієї вулиці у Харкові немає… Поки що не на часі. Ізюм – це місто, яке від Харкова на відстані знаходиться, і там своя громада. Там є своє бачення, яке я дуже поважаю, але я буду робити так, як сьогодні вважають харків’яни. І всі розуміють, як потрібно дуже виважено, не дай Боже, невиважено, все проводити та робити. Бо це Харків. І це дуже така тонка матерія, – сказав мер.

Я ж розумію харків’ян. Я чую їхні погляди, чую їхні думки, чую їхній настрій, чую їхні емоції. Тому, що стосується цих питань, давайте їх поки що відкладемо на інший час“, — додав Терехов.

При цьому він зазначив, що у місті триває процес перейменування вулиць у межах декомунізації.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 23:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поява у Харкові вулиць імені провідника ОУН Степана Бандери та головнокомандувача УПА Романа Шухевича все ще не на часі, сказав Терехов в інтерв’ю Deutsche Welle, відповідаючи на коментар журналістки про перейменування вулиці на честь Бандери в Ізюмі на Харківщині.".