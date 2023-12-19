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Я понимаю харьковчан, слышу их мысли — Терехов об улицах Бандеры и Шухевича

Общество 23:25   19.12.2023
Елена Нагорная
Я понимаю харьковчан, слышу их мысли — Терехов об улицах Бандеры и Шухевича Фото: пресс-служба ХГС

Появлению в Харькове улиц имени проводника ОУН Степана Бандеры и главнокомандующего УПА Романа Шухевича все еще не время, сказал Терехов в интервью Deutsche Welle, отвечая на комментарий журналистки о переименовании улицы в честь Бандеры в Изюме на Харьковщине.

Терехов отметил, что он интересовался мнением харьковчан, и они не поддерживают такую инициативу.

«Безусловно интересовались. Я менеджер этого города. Меня выбрали люди для того, чтобы я отстаивал их интересы. Да, у меня есть собственное мнение и собственная позиция, которую я могу донести и доношу до людей. Сегодня поддержки названия этой улицы в Харькове нет… Пока не время. Изюм — это город, который от Харькова на расстоянии находится, и там своя громада. Там есть свое видение, которое я очень уважаю, но я буду делать так, как сегодня считают харьковчане. И все понимают, как нужно очень взвешенно, не дай Бог, невзвешенно, все проводить и делать. Потому что это Харьков. И это очень такая тонкая материя», — сказал мэр.

«Я понимаю харьковчан. Я слышу их взгляды, слышу их мысли, слышу их настроение, слышу их эмоции. Поэтому, что касается этих вопросов, давайте их пока отложим на другое время», — добавил Терехов.

При этом он отметил, что в городе продолжается процесс переименования улиц в рамках декоммунизации.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 23:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Появлению в Харькове улиц имени проводника ОУН Степана Бандеры и главнокомандующего УПА Романа Шухевича все еще не время, сказал Терехов в интервью Deutsche Welle, отвечая на комментарий журналистки о переименовании улицы в честь Бандеры в Изюме на Харьковщине.".