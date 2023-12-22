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Ділянку вартістю понад 1 млн грн повернули заповіднику «Гомільшанські ліси»

Суспільство 16:59   22.12.2023
Оксана Якушко
Ділянку вартістю понад 1 млн грн повернули заповіднику «Гомільшанські ліси»

Суд повернув земельну ділянку вартістю понад 1,1 млн гривень, яку раніше забрали в НПП «Гомільшанські ліси» та передали у власність фізичним особам, повідомила Харківська обласна прокуратура. 

На Харківщині порушили вимоги законодавства під час передачі фізичним особам у приватну власність двох земельних ділянок, розташованих у Чугуївському районі, на території НПП «Гомільшанські ліси».

Землі природно-заповідного фонду відносяться до особливо цінних земель та їх не можуть передавати у приватну власність з державної. Зміївський районний суд Харківської області задовольнив позовні заяви окружної прокуратури.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 16:59;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд повернув земельну ділянку вартістю понад 1,1 млн гривень, яку раніше забрали в НПП «Гомільшанські ліси» та передали у власність фізичним особам, повідомила Харківська обласна прокуратура. ".