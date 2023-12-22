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Участок ценой более 1 млн грн вернули заповеднику «Гомельшанские леса»

Общество 16:59   22.12.2023
Оксана Якушко
Участок ценой более 1 млн грн вернули заповеднику «Гомельшанские леса»

Суд вернул земельный участок стоимостью более 1,1 млн гривен, ранее забранный в НПП «Гомельшанские леса» и переданный в собственность физическим лицам, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В Харьковской области нарушили требования законодательства при передаче физическим лицам в частную собственность двух земельных участков, расположенных в Чугуевском районе, на территории НПП «Гомельшанские леса».

Земли природно-заповедного фонда относятся к особо ценным землям и не могут передаваться в частную собственность из государственной. Змиевский районный суд Харьковской области удовлетворил исковые заявления окружной прокуратуры.

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Автор: Оксана Якушко
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17:39
Участок в «Гомельшанских лесах» стоимостью 3 млн грн суд вернет государству

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  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 16:59;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд вернул земельный участок стоимостью более 1,1 млн гривен, ранее забранный в НПП «Гомельшанские леса» и переданный в собственность физическим лицам, сообщила Харьковская областная прокуратура.".