Участок ценой более 1 млн грн вернули заповеднику «Гомельшанские леса»

Суд вернул земельный участок стоимостью более 1,1 млн гривен, ранее забранный в НПП «Гомельшанские леса» и переданный в собственность физическим лицам, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В Харьковской области нарушили требования законодательства при передаче физическим лицам в частную собственность двух земельных участков, расположенных в Чугуевском районе, на территории НПП «Гомельшанские леса».

Земли природно-заповедного фонда относятся к особо ценным землям и не могут передаваться в частную собственность из государственной. Змиевский районный суд Харьковской области удовлетворил исковые заявления окружной прокуратуры.