Участок ценой более 1 млн грн вернули заповеднику «Гомельшанские леса»
Суд вернул земельный участок стоимостью более 1,1 млн гривен, ранее забранный в НПП «Гомельшанские леса» и переданный в собственность физическим лицам, сообщила Харьковская областная прокуратура.
В Харьковской области нарушили требования законодательства при передаче физическим лицам в частную собственность двух земельных участков, расположенных в Чугуевском районе, на территории НПП «Гомельшанские леса».
Земли природно-заповедного фонда относятся к особо ценным землям и не могут передаваться в частную собственность из государственной. Змиевский районный суд Харьковской области удовлетворил исковые заявления окружной прокуратуры.
Читайте также: Участок в «Гомельшанских лесах» стоимостью 3 млн грн суд вернет государству
Популярно
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Гомельшанские леса, земля, участок, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Участок ценой более 1 млн грн вернули заповеднику «Гомельшанские леса»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 16:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд вернул земельный участок стоимостью более 1,1 млн гривен, ранее забранный в НПП «Гомельшанские леса» и переданный в собственность физическим лицам, сообщила Харьковская областная прокуратура.".