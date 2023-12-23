Програму підтримки військових прийняли на сесії Харківської облради
Комплексна програма підтримки захисників та захисниць України та членів їхніх сімей у Харківській області розрахована на 2024-2028 роки, повідомили у ХОВА.
«Наразі в області зареєстровані більше 63 тисяч ветеранів війни та членів їхніх родин, з них 29 тисяч учасників бойових дій під час АТО/ООС. Але ми розуміємо, що ця цифра збільшиться. Спільно з облрадою ми розробили унікальну програму», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Програма передбачає понад 527 мільйонів гривень фінансування з обласного та місцевих бюджетів.
«Зокрема, ми передбачили допомогу при купівлі житла, в оплаті комунальних послуг, навчанні. Запланували адресні виплати дітям загиблих воїнів, започатковуємо нову обласну відзнаку. Також підтримуємо наших захисників-спортсменів», – зауважила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.
Комплексна програма передбачає будівництво та реконструкцію об’єктів реабілітації, закупівлю обладнання. Враховано погашення 3% та 6% ставок на кредитування українських захисників і захисниць при купівлі житла.
Заплановано покриття 50% плати за житлово-комунальні послуги українських воїнів і членів їх родин у Харківській області.
З обласного бюджету буде відшкодовано 20 тисяч гривень за кожен навчальний рік захисника, який бажає здобути вищу освіту в ВНЗ Харківської області.
Щомісячна грошова допомога в розмірі 8 тисяч гривень надходитиме дітям загиблих захисників і захисниць, які втратили батьків, не набувши повноліття.
Буде започатковано нову відзнаку для Харківського регіону із нагородою в 20 тисяч гривень.
Українські воїни, які беруть участь у міжнародних змаганнях, отримають виплати за призові місця в розмірі 100 тисяч гривень, а їхні тренери – 80 тисяч гривень.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: военнослужащий, военный, воин, защитник, защитница, программа, сессия Харьковского областного совета, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2023 в 16:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комплексна програма підтримки захисників та захисниць України та членів їхніх сімей у Харківській області розрахована на 2024-2028 роки, повідомили у ХОВА.".