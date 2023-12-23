Програму підтримки військових прийняли на сесії Харківської облради

Комплексна програма підтримки захисників та захисниць України та членів їхніх сімей у Харківській області розрахована на 2024-2028 роки, повідомили у ХОВА.

«Наразі в області зареєстровані більше 63 тисяч ветеранів війни та членів їхніх родин, з них 29 тисяч учасників бойових дій під час АТО/ООС. Але ми розуміємо, що ця цифра збільшиться. Спільно з облрадою ми розробили унікальну програму», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Програма передбачає понад 527 мільйонів гривень фінансування з обласного та місцевих бюджетів.

«Зокрема, ми передбачили допомогу при купівлі житла, в оплаті комунальних послуг, навчанні. Запланували адресні виплати дітям загиблих воїнів, започатковуємо нову обласну відзнаку. Також підтримуємо наших захисників-спортсменів», – зауважила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.

Комплексна програма передбачає будівництво та реконструкцію об’єктів реабілітації, закупівлю обладнання. Враховано погашення 3% та 6% ставок на кредитування українських захисників і захисниць при купівлі житла.

Заплановано покриття 50% плати за житлово-комунальні послуги українських воїнів і членів їх родин у Харківській області.

З обласного бюджету буде відшкодовано 20 тисяч гривень за кожен навчальний рік захисника, який бажає здобути вищу освіту в ВНЗ Харківської області.

Щомісячна грошова допомога в розмірі 8 тисяч гривень надходитиме дітям загиблих захисників і захисниць, які втратили батьків, не набувши повноліття.

Буде започатковано нову відзнаку для Харківського регіону із нагородою в 20 тисяч гривень.

Українські воїни, які беруть участь у міжнародних змаганнях, отримають виплати за призові місця в розмірі 100 тисяч гривень, а їхні тренери – 80 тисяч гривень.