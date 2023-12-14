Майже 530 млн грн хочуть виділити на підтримку захисників Харківської області

Нині в Харківській області зареєстровано більш ніж 29 тисяч учасників бойових дій, з яких 385 – особи з інвалідністю, яку дістали під час захисту держави від російських окупантів, повідомили у ХОВА.

Разом з обласною радою ХОВА розробили програму на 2024-2028 роки з підтримки українських воїнів і їх родин, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Комплексна Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей передбачає понад 527 мільйонів гривень фінансування з обласного та місцевих бюджетів. Її розглядатимуть на найближчій сесії Харківської обласної ради.

«Також залучаємо міжнародну підтримку. Так, наші партнери з Великопольського воєводства Польщі заклали в своєму бюджеті на 2024 рік 1 мільйон євро на підтримку програм для українських захисників і захисниць Харківщини», – додала голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко.

В межах обласної програми передбачається погашення 3 та 6% процентних ставок на кредитування українських захисників і захисниць при купівлі житла. Також заплановане покриття 50% плати за житлово-комунальні послуги українських воїнів і членів їх родин в Харківській області.

«Якщо захисник бажає здобути вищу освіту в ВНЗ Харківської області, з обласного бюджету буде відшкодовано 20 тисяч гривень за кожен навчальний рік», – розповів Олег Синєгубов.

Також за програмою передбачена адресна грошова допомога дітям загиблих захисників та захисниць, які втратили батьків, не набувши повноліття. Сума щомісячної допомоги складатиме 8 тисяч гривень.

Крім того, програма містить підтримку українських воїнів, які беруть участь у міжнародних змаганнях. За призові місця передбачена виплата у розмірі 100 тисяч гривень спортсменові, а також 80 тисяч гривень – тренерові.