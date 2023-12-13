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Важливо, щоб воїни ЗСУ могли отримати лікування та роботу в Харкові – Терехов

Суспільство 18:02   13.12.2023
Оксана Якушко
Важливо, щоб воїни ЗСУ могли отримати лікування та роботу в Харкові – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов взяв участь в обласному форумі «Влада. Захисники. Майбутнє», присвяченому реалізації ветеранської політики у регіоні. 

Харків почав впроваджувати програми підтримки сімей військових та учасників бойових дій ще з 2015 року, заявив Терехов. Зокрема це стосується співпраці з ветеранськими громадськими організаціями та матеріальних виплат захисникам.

«Ми постійно працюємо в цьому напрямку. Для нас дуже важливо, щоб наші воїни мали змогу безперешкодно отримати будь-які послуги у сфері освіти та медицини, щоб вони могли влаштуватися на роботу, щоб місто було доступним і відкритим для них. А це в тому числі і питання реабілітації військових – як фізичної, коли мова йде про тих, хто повертається з інвалідністю, так і психологічної. Тому нам усім треба створити єдину цільову програму реалізації ветеранської політики, поділитися практиками і досвідом, який вже є у Харкова та області», – підкреслив Ігор Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 18:02;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов взяв участь в обласному форумі «Влада. Захисники. Майбутнє», присвяченому реалізації ветеранської політики у регіоні. ".