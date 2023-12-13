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Важно, чтоб ветераны ВСУ могли получить лечение и работу в Харькове – Терехов

Общество 18:02   13.12.2023
Оксана Якушко
Важно, чтоб ветераны ВСУ могли получить лечение и работу в Харькове – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов принял участие в областном форуме «Власть. Защитники. Будущее», посвященном реализации ветеранской политики в регионе. 

Харьков начал внедрять программы поддержки семей военных и участников боевых действий с 2015 года, заявил Терехов. В частности, это касается сотрудничества с ветеранскими общественными организациями и материальных выплат защитникам.

«Мы постоянно работаем в этом направлении. Для нас очень важно, чтобы наши воины могли беспрепятственно получить любые услуги в сфере образования и медицины, чтобы они могли устроиться на работу, чтобы город был доступным и открытым для них. А это и вопрос реабилитации военных – как физической, когда речь идет о тех, кто возвращается с инвалидностью, так и психологической. Поэтому нам нужно создать единую целевую программу реализации ветеранской политики, поделиться практиками и опытом, уже имеющимся в Харькове и области», — подчеркнул Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 18:02;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов принял участие в областном форуме «Власть. Защитники. Будущее», посвященном реализации ветеранской политики в регионе. ".