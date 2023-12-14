Около 530 млн грн хотят выделить в поддержку защитников Харьковской области

Сейчас в Харьковской области зарегистрировано более 29 тысяч участников боевых действий, из которых 385 – лица с инвалидностью, полученные во время защиты государства от российских оккупантов, сообщили в ХОВА.

Вместе с областным советом ХОВА разработали программу на 2024-2028 годы по поддержке украинских воинов и их семей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Комплексная Программа поддержки защитников и защитниц Украины и членов их семей предусматривает более 527 миллионов гривен финансирования из областного и местных бюджетов. Ее будут рассматривать на ближайшей сессии Харьковского областного совета.

«Также привлекаем международную поддержку. Так, наши партнеры по Великопольскому воеводству Польши заложили в своем бюджете на 2024 год 1 миллион евро в поддержку программ для украинских защитников и защитниц Харьковщины», — добавила председатель Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко.

В рамках областной программы предполагается погашение 3 и 6% процентных ставок на кредитование украинских защитников и защитниц при покупке жилья. Также запланировано покрытие 50% оплаты жилищно-коммунальных услуг украинских воинов и членов их семей в Харьковской области.

«Если защитник желает получить высшее образование в вузах Харьковской области, из областного бюджета возместят 20 тысяч гривен за каждый учебный год», – рассказал Олег Синегубов.

Также по программе предусмотрена адресная денежная помощь детям погибших защитников и защитниц, потерявших родителей, не получив совершеннолетия. Сумма ежемесячного пособия будет составлять 8 тысяч гривен.

Кроме того, программа содержит поддержку украинских воинов, участвующих в международных соревнованиях. За призовые места предусмотрена выплата в размере 100 тысяч гривен спортсмену, а также 80 тысяч гривен – тренеру.