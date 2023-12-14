Около 530 млн грн хотят выделить в поддержку защитников Харьковской области
Сейчас в Харьковской области зарегистрировано более 29 тысяч участников боевых действий, из которых 385 – лица с инвалидностью, полученные во время защиты государства от российских оккупантов, сообщили в ХОВА.
Вместе с областным советом ХОВА разработали программу на 2024-2028 годы по поддержке украинских воинов и их семей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Комплексная Программа поддержки защитников и защитниц Украины и членов их семей предусматривает более 527 миллионов гривен финансирования из областного и местных бюджетов. Ее будут рассматривать на ближайшей сессии Харьковского областного совета.
«Также привлекаем международную поддержку. Так, наши партнеры по Великопольскому воеводству Польши заложили в своем бюджете на 2024 год 1 миллион евро в поддержку программ для украинских защитников и защитниц Харьковщины», — добавила председатель Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко.
В рамках областной программы предполагается погашение 3 и 6% процентных ставок на кредитование украинских защитников и защитниц при покупке жилья. Также запланировано покрытие 50% оплаты жилищно-коммунальных услуг украинских воинов и членов их семей в Харьковской области.
«Если защитник желает получить высшее образование в вузах Харьковской области, из областного бюджета возместят 20 тысяч гривен за каждый учебный год», – рассказал Олег Синегубов.
Также по программе предусмотрена адресная денежная помощь детям погибших защитников и защитниц, потерявших родителей, не получив совершеннолетия. Сумма ежемесячного пособия будет составлять 8 тысяч гривен.
Кроме того, программа содержит поддержку украинских воинов, участвующих в международных соревнованиях. За призовые места предусмотрена выплата в размере 100 тысяч гривен спортсмену, а также 80 тысяч гривен – тренеру.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: защитники, Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 17:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас в Харьковской области зарегистрировано более 29 тысяч участников боевых действий, из которых 385 – лица с инвалидностью, полученные во время защиты государства от российских оккупантов, сообщили в ХОВА.".