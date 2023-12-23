Программу поддержки военных приняли на сессии Харьковского облсовета
Комплексная программа поддержки защитников и защитниц Украины и членов их семей в Харьковской области рассчитана на 2024-2028 годы, сообщили в ХОВА.
«В настоящее время в области зарегистрировано более 63 тысяч ветеранов войны и членов их семей, из них 29 тысяч участников боевых действий во время АТО/ООС. Но мы понимаем, что эта цифра увеличится. Совместно с облсоветом мы разработали уникальную программу», – отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Программа предусматривает более 527 миллионов гривен финансирования из областного и местных бюджетов.
«В частности, мы предусмотрели помощь при покупке жилья, в оплате коммунальных услуг, обучении. Запланировали адресные выплаты детям погибших воинов, начинаем новое областное отличие. Также поддерживаем наших защитников-спортсменов», — отметила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.
Комплексная программа предусматривает строительство и реконструкцию объектов реабилитации, закупку оборудования. Учтены погашения 3% и 6% ставок на кредитование украинских защитников и защитниц при покупке жилья.
Программа покроет 50% оплаты ЖКУ украинских воинов и членов их семей в Харьковской области.
Из областного бюджета будет возмещено 20 тысяч гривен за каждый учебный год защитника, желающего получить высшее образование в вузах Харьковской области.
Ежемесячная денежная помощь в размере 8 тысяч гривен будет поступать детям погибших защитников и защитниц, потерявших родителей, не достигнув совершеннолетия.
Власти вводят новый знак отличия для Харьковского региона с наградой в 20 тысяч гривен.
Украинские воины, участвующие в международных соревнованиях, получат выплаты за призовые места в размере 100 тысяч гривен, а их тренеры – 80 тысяч гривен.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: военнослужащий, военный, воин, защитник, защитница, программа, сессия Харьковского областного совета, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2023 в 16:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Комплексная программа поддержки защитников и защитниц Украины и членов их семей в Харьковской области рассчитана на 2024-2028 годы, сообщили в ХОВА.".