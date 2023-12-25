Харківським нацгвардійцям передали позашляховик “Toyota” та квадрокоптери

Нацгвардійці з 3017-ї харківської військової частини отримали нове обладнання від Пісочинської громади.

Фото з воїнами та їхніми “обновками” опублікував у фейсбуці голова громади Олег Чернобай.

“Позашляховик “Toyota Tundra” та два квадрокоптери “DJI Mavic 3″ передали військовій частині 3017 Національної гвардії України”, – повідомив Чернобай на Різдво, 25 грудня.