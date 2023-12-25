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Харківським нацгвардійцям передали позашляховик “Toyota” та квадрокоптери

Суспільство 21:05   25.12.2023
Оксана Горун
Харківським нацгвардійцям передали позашляховик “Toyota” та квадрокоптери

Нацгвардійці з 3017-ї харківської військової частини отримали нове обладнання від Пісочинської громади.

Фото з воїнами та їхніми “обновками” опублікував у фейсбуці голова громади Олег Чернобай.

“Позашляховик “Toyota Tundra” та два квадрокоптери “DJI Mavic 3″ передали військовій частині 3017 Національної гвардії України”, – повідомив Чернобай на Різдво, 25 грудня.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2023 в 21:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нацгвардійці з 3017-ї харківської військової частини отримали нове обладнання від Пісочинської громади".