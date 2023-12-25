Харківським нацгвардійцям передали позашляховик “Toyota” та квадрокоптери
Нацгвардійці з 3017-ї харківської військової частини отримали нове обладнання від Пісочинської громади.
Фото з воїнами та їхніми “обновками” опублікував у фейсбуці голова громади Олег Чернобай.
“Позашляховик “Toyota Tundra” та два квадрокоптери “DJI Mavic 3″ передали військовій частині 3017 Національної гвардії України”, – повідомив Чернобай на Різдво, 25 грудня.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: нацгвардія, новини Харкова, Песочинская громада, Чернобай;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2023 в 21:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нацгвардійці з 3017-ї харківської військової частини отримали нове обладнання від Пісочинської громади".