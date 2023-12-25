Харьковским нацгвардейцам передали внедорожник «Toyota» и квадрокоптеры (фото)
Фото: facebook Олега Чернобая
Нацгвардейцы из 3017-й харьковской воинской части получили новое оборудование от Песочинской громады.
Фото с воинами и их «обновками» опубликовал в facebook глава громады Олег Чернобай.
«Внедорожник «Toyota Tundra» и два квадрокоптера «DJI Mavic 3″ передали воинской части 3017 Национальной гвардии Украины», — сообщил Чернобай в Рождество, 25 декабря.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: нацгвардия, новости Харькова, Песочинская громада, Чернобай;
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2023 в 21:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нацгвардейцы из 3017-й харьковской воинской части получили новое оборудование от Песочинской громады".