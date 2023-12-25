Харьковским нацгвардейцам передали внедорожник «Toyota» и квадрокоптеры (фото)

Нацгвардейцы из 3017-й харьковской воинской части получили новое оборудование от Песочинской громады.

Фото с воинами и их «обновками» опубликовал в facebook глава громады Олег Чернобай.

«Внедорожник «Toyota Tundra» и два квадрокоптера «DJI Mavic 3″ передали воинской части 3017 Национальной гвардии Украины», — сообщил Чернобай в Рождество, 25 декабря.