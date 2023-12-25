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Харьковским нацгвардейцам передали внедорожник «Toyota» и квадрокоптеры (фото)

Общество 21:05   25.12.2023
Оксана Горун
Харьковским нацгвардейцам передали внедорожник «Toyota» и квадрокоптеры (фото) Фото: facebook Олега Чернобая

Нацгвардейцы из 3017-й харьковской воинской части получили новое оборудование от Песочинской громады.

Фото с воинами и их «обновками» опубликовал в facebook глава громады Олег Чернобай.

«Внедорожник «Toyota Tundra» и два квадрокоптера «DJI Mavic 3″ передали воинской части 3017 Национальной гвардии Украины», — сообщил Чернобай в Рождество, 25 декабря.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2023 в 21:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нацгвардейцы из 3017-й харьковской воинской части получили новое оборудование от Песочинской громады".