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Роботу електротранспорту в Харкові після прильотів відновили

Суспільство 09:01   29.12.2023
Оксана Горун
Роботу електротранспорту в Харкові після прильотів відновили

Мер Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що проблеми, які виникли з електропостачанням транспорту в Харкові, вже усунули.

“Спочатку була проблема з електропостачанням для міського електротранспорту. Зараз все працює за розкладом. Ми зробили таким чином, що змінили певні маршрути, але на теперішню годину все ми усунули, й електротранспорт працює за розкладом“, – сказав Терехов.

Раніше він повідомив, що в Харкові нарахували 22 “прильоти”. Постраждала цивільна інфраструктура: лікарня, поліклініка, школа, відділення “Нової пошти” та виробниче підприємство. Одна людина загинула, ще вісім – поранено, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У пресслужбі ХОВА уточнили: семеро людей перебувають у лікарні, двоє – в тяжкому стані.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 09:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що проблеми, які виникли з електропостачанням транспорту в Харкові, вже усунули".