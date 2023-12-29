Роботу електротранспорту в Харкові після прильотів відновили
Мер Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що проблеми, які виникли з електропостачанням транспорту в Харкові, вже усунули.
“Спочатку була проблема з електропостачанням для міського електротранспорту. Зараз все працює за розкладом. Ми зробили таким чином, що змінили певні маршрути, але на теперішню годину все ми усунули, й електротранспорт працює за розкладом“, – сказав Терехов.
Раніше він повідомив, що в Харкові нарахували 22 “прильоти”. Постраждала цивільна інфраструктура: лікарня, поліклініка, школа, відділення “Нової пошти” та виробниче підприємство. Одна людина загинула, ще вісім – поранено, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У пресслужбі ХОВА уточнили: семеро людей перебувають у лікарні, двоє – в тяжкому стані.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: електрика, новини Харкова, ракетная атака, терехов, транспорт;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 09:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що проблеми, які виникли з електропостачанням транспорту в Харкові, вже усунули".