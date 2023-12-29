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Работу электротранспорта в Харькове после прилетов восстановили

Общество 09:01   29.12.2023
Оксана Горун
Работу электротранспорта в Харькове после прилетов восстановили

Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что неполадки, которые возникли с электроснабжением транспорта в Харькове, уже устранили.

«Поначалу была проблема с электроснабжением для городского электротранспорта. Сейчас все работает по расписанию. Мы сделали таким образом, что изменили определенные маршруты, но в настоящее время мы все устранили, и электротранспорт работает по расписанию», — сказал Терехов.

Ранее он сообщил, что в Харькове насчитали 22 «прилета». Пострадала гражданская инфраструктура: больница, поликлиника, школа, отделение «Новой почты» и производственное предприятие. Один человек погиб, еще восемь — ранены, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. В пресс-службе ХОВА уточнили: семь человек находятся в больнице, двое — в тяжелом состоянии.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 09:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что неполадки, которые возникли с электроснабжением транспорта в Харькове, уже устранили".