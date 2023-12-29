Работу электротранспорта в Харькове после прилетов восстановили
Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что неполадки, которые возникли с электроснабжением транспорта в Харькове, уже устранили.
«Поначалу была проблема с электроснабжением для городского электротранспорта. Сейчас все работает по расписанию. Мы сделали таким образом, что изменили определенные маршруты, но в настоящее время мы все устранили, и электротранспорт работает по расписанию», — сказал Терехов.
Ранее он сообщил, что в Харькове насчитали 22 «прилета». Пострадала гражданская инфраструктура: больница, поликлиника, школа, отделение «Новой почты» и производственное предприятие. Один человек погиб, еще восемь — ранены, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. В пресс-службе ХОВА уточнили: семь человек находятся в больнице, двое — в тяжелом состоянии.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: електрика, новости Харькова, ракетная атака, терехов, транспорт;
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 09:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что неполадки, которые возникли с электроснабжением транспорта в Харькове, уже устранили".