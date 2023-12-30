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У громаді на Харківщині сьогодні вдень будуть гриміти вибухи

Суспільство 10:20   30.12.2023
Олена Нагорна
У громаді на Харківщині сьогодні вдень будуть гриміти вибухи

На Балаклійщині вдень 30 грудня гримітимуть вибухи: заплановане розмінування.

З 13:00 до 14:00 здійснюватимуться контрольовані підриви поблизу села Гусарівка, повідомляють у Балаклійській МВА.

Мешканців закликають зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 10:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Балаклійщині вдень 30 грудня гримітимуть вибухи: заплановане розмінування.".