У громаді на Харківщині сьогодні вдень будуть гриміти вибухи
На Балаклійщині вдень 30 грудня гримітимуть вибухи: заплановане розмінування.
З 13:00 до 14:00 здійснюватимуться контрольовані підриви поблизу села Гусарівка, повідомляють у Балаклійській МВА.
Мешканців закликають зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Балаклія, вибухи, розмінування, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 10:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Балаклійщині вдень 30 грудня гримітимуть вибухи: заплановане розмінування.".