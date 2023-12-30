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В громаде на Харьковщине сегодня днем будут слышны взрывы

Общество 10:20   30.12.2023
Елена Нагорная
В громаде на Харьковщине сегодня днем будут слышны взрывы

На Балаклейщине днем 30 декабря будут греметь взрывы: запланировано разминирование.

С 13:00 до 14:00 будут осуществляться контролируемые подрывы вблизи села Гусаровка, сообщают в Балаклейской ГВА.

Жителей призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 10:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Балаклейщине днем 30 декабря будут греметь взрывы: запланировано разминирование.".