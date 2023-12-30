В громаде на Харьковщине сегодня днем будут слышны взрывы

На Балаклейщине днем 30 декабря будут греметь взрывы: запланировано разминирование.

С 13:00 до 14:00 будут осуществляться контролируемые подрывы вблизи села Гусаровка, сообщают в Балаклейской ГВА.

Жителей призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.