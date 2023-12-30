В громаде на Харьковщине сегодня днем будут слышны взрывы
На Балаклейщине днем 30 декабря будут греметь взрывы: запланировано разминирование.
С 13:00 до 14:00 будут осуществляться контролируемые подрывы вблизи села Гусаровка, сообщают в Балаклейской ГВА.
Жителей призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, взрывы, разминирование, розмінування, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 10:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Балаклейщине днем 30 декабря будут греметь взрывы: запланировано разминирование.".