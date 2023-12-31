Майже 80 будівель пошкодили росіяни за три дні в Харкові (фото)

Внаслідок обстрілів Харкова з 29 по 31 грудня були пошкоджені 77 будівель.

Найбільше руйнувань зафіксовано в Київському районі. Постраждали будівлі також у Холодногірському, Слобідському та Шевченківському районах, повідомили у Харківській міськраді.

«Станом на 10:00 налічується 68 пошкоджених житлових будинків. Зокрема, у квартирах були вибиті 872 вікна, ще 342 – в місцях загального користування (близько 300 вікон комунальники вже закрили). Також були пошкоджені сім покрівель, на шести вже провели аварійні ремонтні роботи. Крім того, в деяких будинках відключено електро- та газопостачання. Опаленням забезпечені всі будинки», – додали в мерії.

Також зафіксували пошкодження у дев’яти нежитлових будівель у Київському та Холодногірському районах. Зокрема, постраждали 224 вікна та одна покрівля.

Наразі комунальники усувають наслідки обстрілів, розповіли в міськраді.