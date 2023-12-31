Майже 80 будівель пошкодили росіяни за три дні в Харкові (фото)
Внаслідок обстрілів Харкова з 29 по 31 грудня були пошкоджені 77 будівель.
Найбільше руйнувань зафіксовано в Київському районі. Постраждали будівлі також у Холодногірському, Слобідському та Шевченківському районах, повідомили у Харківській міськраді.
«Станом на 10:00 налічується 68 пошкоджених житлових будинків. Зокрема, у квартирах були вибиті 872 вікна, ще 342 – в місцях загального користування (близько 300 вікон комунальники вже закрили). Також були пошкоджені сім покрівель, на шести вже провели аварійні ремонтні роботи. Крім того, в деяких будинках відключено електро- та газопостачання. Опаленням забезпечені всі будинки», – додали в мерії.
Також зафіксували пошкодження у дев’яти нежитлових будівель у Київському та Холодногірському районах. Зокрема, постраждали 224 вікна та одна покрівля.
Наразі комунальники усувають наслідки обстрілів, розповіли в міськраді.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 11:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів Харкова з 29 по 31 грудня були пошкоджені 77 будівель.".