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Майже 80 будівель пошкодили росіяни за три дні в Харкові (фото)

Суспільство 11:42   31.12.2023
Вікторія Яковенко
Майже 80 будівель пошкодили росіяни за три дні в Харкові (фото) Фото: Харківська міськрада

Внаслідок обстрілів Харкова з 29 по 31 грудня були пошкоджені 77 будівель.

Найбільше руйнувань зафіксовано в Київському районі. Постраждали будівлі також у Холодногірському, Слобідському та Шевченківському районах, повідомили у Харківській міськраді.

«Станом на 10:00 налічується 68 пошкоджених житлових будинків. Зокрема, у квартирах були вибиті 872 вікна, ще 342 – в місцях загального користування (близько 300 вікон комунальники вже закрили). Також були пошкоджені сім покрівель, на шести вже провели аварійні ремонтні роботи. Крім того, в деяких будинках відключено електро- та газопостачання. Опаленням забезпечені всі будинки», – додали в мерії.

Також зафіксували пошкодження у дев’яти нежитлових будівель у Київському та Холодногірському районах. Зокрема, постраждали 224 вікна та одна покрівля.

Наразі комунальники усувають наслідки обстрілів, розповіли в міськраді.

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Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 11:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів Харкова з 29 по 31 грудня були пошкоджені 77 будівель.".