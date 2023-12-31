Почти 80 зданий повредили россияне за три дня в Харькове (фото)
В результате обстрелов Харькова с 29 по 31 декабря были повреждены 77 зданий.
Наибольшее количество разрушений зафиксировано в Киевском районе. Также пострадали здания в Холодногорском, Слободском и Шевченковском районах, сообщили в Харьковском горсовете.
«По состоянию на 10:00 насчитывается 68 поврежденных жилых домов. В частности, в квартирах были выбиты 872 окна, еще 342 – в местах общего пользования (около 300 окон коммунальщики уже закрыли). Также было повреждено семь кровель, на шести уже провели аварийные ремонтные работы. Кроме того, в некоторых домах отключены электро- и газоснабжение. Отоплением обеспечены все дома», — добавили в мэрии.
Также зафиксировали повреждения в девяти нежилых зданий в Киевском и Холодногорском районах. В частности, пострадали 224 окна и одна кровля.
Сейчас коммунальщики устраняют последствия обстрелов, рассказали в горсовете.
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 11:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрелов Харькова с 29 по 31 декабря были повреждены 77 зданий.".