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Почти 80 зданий повредили россияне за три дня в Харькове (фото)

Общество 11:42   31.12.2023
Виктория Яковенко
Почти 80 зданий повредили россияне за три дня в Харькове (фото) Фото: Харьковский горсовет

В результате обстрелов Харькова с 29 по 31 декабря были повреждены 77 зданий.

Наибольшее количество разрушений зафиксировано в Киевском районе. Также пострадали здания в Холодногорском, Слободском и Шевченковском районах, сообщили в Харьковском горсовете.

«По состоянию на 10:00 насчитывается 68 поврежденных жилых домов. В частности, в квартирах были выбиты 872 окна, еще 342 – в местах общего пользования (около 300 окон коммунальщики уже закрыли). Также было повреждено семь кровель, на шести уже провели аварийные ремонтные работы. Кроме того, в некоторых домах отключены электро- и газоснабжение. Отоплением обеспечены все дома», — добавили в мэрии.

Также зафиксировали повреждения в девяти нежилых зданий в Киевском и Холодногорском районах. В частности, пострадали 224 окна и одна кровля.

Сейчас коммунальщики устраняют последствия обстрелов, рассказали в горсовете.

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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 11:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрелов Харькова с 29 по 31 декабря были повреждены 77 зданий.".