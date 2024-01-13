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Харків’яни можуть почути вибухи після полудня – ХОВА

Суспільство 12:04   13.01.2024
Олена Нагорна
Харків’яни можуть почути вибухи після полудня – ХОВА Фото: radiosvoboda.org

З 12:00 до 12:30 13 січня піротехніки планують знищення вибухонебезпечних предметів у селі Руська Лозова.

Про розмінування на території Дергачівської громади повідомили у пресслужбі Харківської ОВА.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2024 в 12:04;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 12:00 до 12:30 13 січня піротехніки планують знищення вибухонебезпечних предметів у селі Руська Лозова.".