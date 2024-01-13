Харків’яни можуть почути вибухи після полудня – ХОВА
Фото: radiosvoboda.org
З 12:00 до 12:30 13 січня піротехніки планують знищення вибухонебезпечних предметів у селі Руська Лозова.
Про розмінування на території Дергачівської громади повідомили у пресслужбі Харківської ОВА.
Читайте також: Ворог уночі вдарив КАБами по Золочеву та обстріляв Вовчанськ – зведення ХОВА
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: розмінування, Русская Лозовая, Харків, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків’яни можуть почути вибухи після полудня – ХОВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2024 в 12:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 12:00 до 12:30 13 січня піротехніки планують знищення вибухонебезпечних предметів у селі Руська Лозова.".