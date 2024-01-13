Харьковчане могут услышать взрывы после полудня — ХОВА
Фото: radiosvoboda.org
С 12:00 до 12:30 13 января пиротехники планируют уничтожение взрывоопасных предметов в селе Русская Лозовая.
О разминировании на территории Дергачевской громады сообщили в пресс-службе Харьковской ОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: разминирование, розмінування, Русская Лозовая, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 13 января 2024 в 12:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 12:00 до 12:30 13 января пиротехники планируют уничтожение взрывоопасных предметов в селе Русская Лозовая.".