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Харьковчане могут услышать взрывы после полудня — ХОВА

Общество 12:04   13.01.2024
Елена Нагорная
Харьковчане могут услышать взрывы после полудня — ХОВА Фото: radiosvoboda.org

С 12:00 до 12:30 13 января пиротехники планируют уничтожение взрывоопасных предметов в селе Русская Лозовая.

О разминировании на территории Дергачевской громады сообщили в пресс-службе Харьковской ОВА.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 января 2024 в 12:04;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 12:00 до 12:30 13 января пиротехники планируют уничтожение взрывоопасных предметов в селе Русская Лозовая.".