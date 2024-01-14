Яка погода очікується в Харкові та області 15 січня – прогноз
Фото: Василь Голосний
У понеділок, 15 січня, у Харкові та області вночі прогнозують невеликий сніг. Також синоптики попередили про ожеледицю на дорогах.
Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові стовпчики термометрів протягом ночі показуватимуть від 6 до 8 градусів морозу, вдень – 1 – 3 з позначкою «мінус». Вдень – без істотних опадів.
По області нічна температура становитиме від 5 до 10 градусів морозу, вдень – від 0 до 5 морозу.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2024 в 20:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 15 січня, у Харкові та області вночі прогнозують невеликий сніг. Також синоптики попередили про ожеледицю на дорогах.".