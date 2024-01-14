Понад 7 тис. дітей народилися торік на Харківщині: як їх називали

У 2023 році в Харківській області народилося 7 454 дитини.

Про це повідомили у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

В управлінні зазначили, що для малюків деякі батьки обирали традиційні імена. А хтось був схильним до рідкісних варіантів.

Зокрема, на Харківщині оригінальними іменами торік стали: Божена, Євангеліна, Тереза, Зорян, Іоан, Леон, Мар’ян.

«Що стосується найпоширеніших імен, то пальма першості в Артема, Богдана, Катерини та Марії», – додали в управлінні.