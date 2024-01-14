Понад 7 тис. дітей народилися торік на Харківщині: як їх називали
Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
У 2023 році в Харківській області народилося 7 454 дитини.
Про це повідомили у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.
В управлінні зазначили, що для малюків деякі батьки обирали традиційні імена. А хтось був схильним до рідкісних варіантів.
Зокрема, на Харківщині оригінальними іменами торік стали: Божена, Євангеліна, Тереза, Зорян, Іоан, Леон, Мар’ян.
«Що стосується найпоширеніших імен, то пальма першості в Артема, Богдана, Катерини та Марії», – додали в управлінні.
Читайте також: Скільки дерев висадили у дворах Харкова: підсумки 2023-го від комунальників
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: діти, имена, называли, родились, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Понад 7 тис. дітей народилися торік на Харківщині: як їх називали»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2024 в 16:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 2023 році в Харківській області народилося 7 454 дитини.".