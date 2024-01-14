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Более 7 тыс. детей родились в прошлом году на Харьковщине: как их называли

Общество 16:23   14.01.2024
Виктория Яковенко
Более 7 тыс. детей родились в прошлом году на Харьковщине: как их называли Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции

В 2023 году в Харьковской области родилось 7454 ребенка.

Об этом сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

В управлении отметили, что для детей некоторые родители выбирали традиционные имена. А кто-то был склонен к редким вариантам.

В частности, на Харьковщине оригинальными именами в прошлом году стали: Божена, Евангелина, Тереза, Зорян, Иоанн, Леон, Марьян.

«Что касается самых распространенных имен, то пальма первенства у Артема, Богдана, Екатерины и Марии», – добавили в управлении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 января 2024 в 16:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 2023 году в Харьковской области родилось 7454 ребенка.".