Более 7 тыс. детей родились в прошлом году на Харьковщине: как их называли

В 2023 году в Харьковской области родилось 7454 ребенка.

Об этом сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

В управлении отметили, что для детей некоторые родители выбирали традиционные имена. А кто-то был склонен к редким вариантам.

В частности, на Харьковщине оригинальными именами в прошлом году стали: Божена, Евангелина, Тереза, Зорян, Иоанн, Леон, Марьян.

«Что касается самых распространенных имен, то пальма первенства у Артема, Богдана, Екатерины и Марии», – добавили в управлении.