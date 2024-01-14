Более 7 тыс. детей родились в прошлом году на Харьковщине: как их называли
Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции
В 2023 году в Харьковской области родилось 7454 ребенка.
Об этом сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.
В управлении отметили, что для детей некоторые родители выбирали традиционные имена. А кто-то был склонен к редким вариантам.
В частности, на Харьковщине оригинальными именами в прошлом году стали: Божена, Евангелина, Тереза, Зорян, Иоанн, Леон, Марьян.
«Что касается самых распространенных имен, то пальма первенства у Артема, Богдана, Екатерины и Марии», – добавили в управлении.
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- • Дата публикации материала: 14 января 2024 в 16:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 2023 году в Харьковской области родилось 7454 ребенка.".