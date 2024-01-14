Какая погода ожидается в Харькове и области 15 января – прогноз
Фото: Василий Голосный
В понедельник, 15 января, в Харькове и области ночью прогнозируется небольшой снег. Также синоптики предупредили о гололеде на дорогах.
Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать от 6 до 8 градусов мороза, днем – 1 – 3 с отметкой «минус». Днем без существенных осадков.
По области ночная температура составит от 5 до 10 градусов мороза, днем от 0 до 5 мороза.
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- • Дата публикации материала: 14 января 2024 в 20:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 15 января, в Харькове и области ночью прогнозируется небольшой снег. Также синоптики предупредили о гололеде на дорогах.".