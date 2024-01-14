Какая погода ожидается в Харькове и области 15 января – прогноз

В понедельник, 15 января, в Харькове и области ночью прогнозируется небольшой снег. Также синоптики предупредили о гололеде на дорогах.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать от 6 до 8 градусов мороза, днем – 1 – 3 с отметкой «минус». Днем без существенных осадков.

По области ночная температура составит от 5 до 10 градусов мороза, днем от 0 до 5 мороза.