Назвати вулицю ім’ям командира “Карпатської Січі” хочуть у місті на Харківщині
Мерія Барвінкового на Харківщині оголосила громадське обговорення з приводу перейменування вулиці Ковпака на вулицю Олега Куцина – загиблого командира батальйону “Карпатська Січ”.
“Олег Куцин – Український громадський, політичний та військовий діяч, командир 49-го окремого стрілецького батальйону Сухопутних військ ЗСУ “Карпатська Січ”, керівник “Легіону Свободи”. Загинув 19 червня 2022 року на командному пункті в селі Вірнопілля Ізюмського району від прямого влучання російської артилерії”, – повідомили в анонсі громадського обговорення на сайті Барвінківської міськради.
Там поінформували, що пропозицію про перейменування вулиці внесла Харківська обласна організація ВО “Свобода”. Громадські слухання офлайн не проводитимуть, натомість відбудеться опитування на сайті Барвінківської міської ради. Позицію городян з’ясовуватимуть протягом двох місяців.
Також мешканці міста можуть надсилати свої пропозиції та зауваження на пошту: 64701, Харківська обл., Ізюмський р-н, м. Барвінкове, вул. Центральна, 8, або електронною поштою: farbmrada@ukr.net.
Читайте також: На Харківщині загинув командир батальйону “Карпатська Січ” Олег Куцин
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: барвенково, карпатська січ, куцин, новини Харкова, переименование;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Назвати вулицю ім’ям командира “Карпатської Січі” хочуть у місті на Харківщині»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 10:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мерія Барвінкового на Харківщині оголосила громадське обговорення з приводу перейменування вулиці Ковпака на вулицю Олега Куцина – загиблого командира батальйону “Карпатська Січ”".