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Назвати вулицю ім’ям командира “Карпатської Січі” хочуть у місті на Харківщині

Політика 10:56   15.01.2024
Оксана Горун
Назвати вулицю ім’ям командира “Карпатської Січі” хочуть у місті на Харківщині

Мерія Барвінкового на Харківщині оголосила громадське обговорення з приводу перейменування вулиці Ковпака на вулицю Олега Куцина – загиблого командира батальйону “Карпатська Січ”.

“Олег Куцин – Український громадський, політичний та військовий діяч, командир 49-го окремого стрілецького батальйону Сухопутних військ ЗСУ “Карпатська Січ”, керівник “Легіону Свободи”. Загинув 19 червня 2022 року на командному пункті в селі Вірнопілля Ізюмського району від прямого влучання російської артилерії”, – повідомили в анонсі громадського обговорення на сайті Барвінківської міськради.

Там поінформували, що пропозицію про перейменування вулиці внесла Харківська обласна організація ВО “Свобода”. Громадські слухання офлайн не проводитимуть, натомість відбудеться опитування на сайті Барвінківської міської ради.  Позицію городян з’ясовуватимуть протягом двох місяців.

Також мешканці міста можуть надсилати свої пропозиції та зауваження на пошту: 64701, Харківська обл., Ізюмський р-н, м. Барвінкове, вул. Центральна, 8, або електронною поштою: farbmrada@ukr.net.

Читайте також: На Харківщині загинув командир батальйону “Карпатська Січ” Олег Куцин

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 10:56;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мерія Барвінкового на Харківщині оголосила громадське обговорення з приводу перейменування вулиці Ковпака на вулицю Олега Куцина – загиблого командира батальйону “Карпатська Січ”".