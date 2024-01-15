Назвать улицу именем командира «Карпатской Сечи» хотят в городе на Харьковщине

Мэрия Барвенково на Харьковщине объявила общественное обсуждение по поводу переименования улицы Ковпака в улицу Олега Куцина — погибшего командира батальона «Карпатская Сечь».

«Олег Куцин — украинский общественный, политический и военный деятель, командир 49-го отдельного стрелкового батальона Сухопутных войск ВСУ «Карпатская Сечь», руководитель «Легиона Свободы». Погиб 19 июня 2022 на командном пункте в селе Вернополье Изюмского района от прямого попадания российской артиллерии», — сообщили в анонсе общественного обсуждения на сайте Барвенковского горсовета.

Там проинформировали, что предложение о переименовании улицы внесла Харьковская областная организация ВО «Свобода». Общественные слушания офлайн проводить не будут, вместо этого состоится опрос на сайте Барвенковского городского совета. Мнения горожан будут принимать в течение двух месяцев.

Также жители города могут отправлять свои предложения и замечания на почту: 64701, Харьковская обл., Изюмский р-н, г. Барвенково, ул. Центральная, 8, или по электронной почте: farbmrada@ukr.net.