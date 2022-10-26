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Жители села на Изюмщине хотят назвать школу именем своих защитников

Общество 21:46   26.10.2022
Елена Нагорная
Жители села на Изюмщине хотят назвать школу именем своих защитников

Жители села Вернополье Изюмского района Харьковской области хотят назвать школу именем своих защитников из 49-го стрелкового батальона ВСУ «Карпатская Сечь», а бойцы, в свою очередь, просят присвоить зданию статус объекта культурного наследия.

Как сообщается на странице батальона в Telegram, в бою за Вернополье погибли 30 бойцов «Карпатской Сечи», и именно помещение школы стало основным убежищем и штабом для воинов.

«Для нас честь, что жители этого села оказались сознательными украинцами и хотят оставить эту героическую страницу для следующих поколений! Стремясь сохранить в памяти потомков героическое сопротивление «Карпатской Сечи» российской орде, считаем, что это здание имеет все основания считаться объектом культурного наследия исторического значения и быть занесенным в Государственный реестр недвижимых памятников Украины в порядке, утвержденном постановлением Кабинета министров от 22.05.2019 N° 452″, — пишут бойцы.

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Защитники напоминают, что заняли позиции в Вернополье 6 апреля — под вражеским шквальным огнем из различного вооружения. За первый месяц тогда еще добровольческий батальон «Карпатская Сечь» отбил 5 попыток танкового штурма и уничтожил до 10 единиц техники оккупантов, а 19 мая — был реорганизован в 49-й стрелковый батальон ВСУ.

«Олег Куцин стал первым в истории ВСУ командиром батальона в звании «младший лейтенант». За месяц воинами было отражено 3 вражеских штурма (первый в составе 20 вражеских танков), подбито или уничтожено до 15 единиц вражеской техники, захвачена БМП», — добавляют бойцы.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 21:46;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители села Вернополье Изюмского района Харьковской области хотят назвать школу именем своих защитников из 49-го стрелкового батальона ВСУ «Карпатская Сечь», а бойцы, в свою очередь, просят присвоить зданию статус объекта культурного наследия.".