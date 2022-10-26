Жители села на Изюмщине хотят назвать школу именем своих защитников
Жители села Вернополье Изюмского района Харьковской области хотят назвать школу именем своих защитников из 49-го стрелкового батальона ВСУ «Карпатская Сечь», а бойцы, в свою очередь, просят присвоить зданию статус объекта культурного наследия.
Как сообщается на странице батальона в Telegram, в бою за Вернополье погибли 30 бойцов «Карпатской Сечи», и именно помещение школы стало основным убежищем и штабом для воинов.
«Для нас честь, что жители этого села оказались сознательными украинцами и хотят оставить эту героическую страницу для следующих поколений! Стремясь сохранить в памяти потомков героическое сопротивление «Карпатской Сечи» российской орде, считаем, что это здание имеет все основания считаться объектом культурного наследия исторического значения и быть занесенным в Государственный реестр недвижимых памятников Украины в порядке, утвержденном постановлением Кабинета министров от 22.05.2019 N° 452″, — пишут бойцы.
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Защитники напоминают, что заняли позиции в Вернополье 6 апреля — под вражеским шквальным огнем из различного вооружения. За первый месяц тогда еще добровольческий батальон «Карпатская Сечь» отбил 5 попыток танкового штурма и уничтожил до 10 единиц техники оккупантов, а 19 мая — был реорганизован в 49-й стрелковый батальон ВСУ.
«Олег Куцин стал первым в истории ВСУ командиром батальона в звании «младший лейтенант». За месяц воинами было отражено 3 вражеских штурма (первый в составе 20 вражеских танков), подбито или уничтожено до 15 единиц вражеской техники, захвачена БМП», — добавляют бойцы.
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 21:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители села Вернополье Изюмского района Харьковской области хотят назвать школу именем своих защитников из 49-го стрелкового батальона ВСУ «Карпатская Сечь», а бойцы, в свою очередь, просят присвоить зданию статус объекта культурного наследия.".