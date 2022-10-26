Жителі села на Ізюмщині хочуть назвати школу іменем своїх захисників

Мешканці села Вірнопілля Ізюмського району Харківської області хочуть назвати школу іменем своїх захисників із 49-го стрілецького батальйону ЗСУ “Карпатська Січ”, а бійці, у свою чергу, просять надати будівлі статус об’єкта культурної спадщини.

Як повідомляється на сторінці батальйону в Telegram, у бою за Вірнопілля загинули 30 бійців “Карпатської Січі”, і саме приміщення школи стало основним притулком та штабом для воїнів.

“Для нас честь, що жителі цього села виявились свідомими українцями та хочуть залишити цю героїчну сторінку для наступних поколінь!… Прагнучи зберегти в пам’яті нащадків героїчний супротив “Карпатської Січі” російській орді, вважаємо, що ця будівля має всі підстави вважатися об’єктом культурної спадщини історичного значення та бути занесеною до Державного реєстру нерухомих пам’яток України в порядку, затвердженому постановою Кабінету міністрів від 22.05.2019 N° 452″, – пишуть бійці.

Захисники нагадують, що зайняли позиції у Вірнопіллі 6 квітня – під ворожим шквальним вогнем із різного озброєння. За перший місяць тоді ще добровольчий батальйон “Карпатська Січ” відбив 5 спроб танкового штурму та знищив до 10 одиниць техніки окупантів, а 19 травня – був реорганізований у 49-й стрілецький батальйон ЗСУ.

“Олег Куцин став першим в історії ЗСУ командиром батальйону у званні “молодший лейтенант”. За місяць воїнами було відбито 3 ворожі штурми (перший у складі 20 ворожих танків), підбито чи знищено до 15 одиниць ворожої техніки, захоплено БМП”, – додають бійці.