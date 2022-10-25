Активісти пропонують позбавити Ізюм пам’ятника “борцям за владу рад”

Під час окупації м. Ізюм у практично знищеному місті колаборанти ретельно оберігали саме цей пам’ятник.

“У самому центрі деокупованого Ізюма досі стоїть пам’ятник “Борцям за владу рад” – таким ось ванькам, які окупували місто 100 років тому. За ним дбайливо доглядали колаборанти Фомічевський і ко. Може час прибрати цей мотлох?” – звернувся до міської влади Ізюма в соцмережах співзасновник проєкту “Декомунізація.Україна” Вадим Поздняков.

Нагадаємо, в Харкові пропонують перейменувати вулицю, названу на честь російської святої. Ініціатори перейменування стверджують, що свята Матрона Московська, увічнена в харківській топоніміці, для росіян “є абсолютним фетишем і зображується на іконах поряд з людожером Сталіним”.