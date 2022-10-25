Активисты предлагают избавить Изюм от памятника «борцам за власть советов»

Во время оккупации г. Изюм в практически уничтоженном городе коллаборанты тщательно оберегали именно этот памятник.

«В самом центре деоккупированного Изюма до сих пор стоит памятник «Борцам за власть советов» — таким вот ванькам, которые оккупировали город 100 лет назад. За ним бережно ухаживали коллаборанты Фомичевский и ко. Может пора убрать этот хлам?» — обратился к городской власти Изюма в соцсетях соучредитель проекта «Декоммунизация.Украина» Вадим Поздняков.

Напомним, в Харькове предлагают переименовать улицу, названную в честь российской святой. Инициаторы переименования утверждают, что святая Матрона Московская, увековеченная в харьковской топонимике, для россиян «является абсолютным фетишем и изображается на иконах рядом с людоедом Сталиным».