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Активисты предлагают избавить Изюм от памятника «борцам за власть советов»

Общество 11:56   25.10.2022
Оксана Горун
Активисты предлагают избавить Изюм от памятника «борцам за власть советов»

Во время оккупации г. Изюм в практически уничтоженном городе коллаборанты тщательно оберегали именно этот памятник.

«В самом центре деоккупированного Изюма до сих пор стоит памятник «Борцам за власть советов» — таким вот ванькам, которые оккупировали город 100 лет назад. За ним бережно ухаживали коллаборанты Фомичевский и ко. Может пора убрать этот хлам?» — обратился к городской власти Изюма в соцсетях соучредитель проекта «Декоммунизация.Украина» Вадим Поздняков.

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    • Напомним, в Харькове предлагают переименовать улицу, названную в честь российской святой. Инициаторы переименования утверждают, что святая Матрона Московская, увековеченная в харьковской топонимике, для россиян «является абсолютным фетишем и изображается на иконах рядом с людоедом Сталиным».

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 11:56;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Активисты предлагают избавить Изюм от памятника «борцам за власть советов»".