Вибухи буде чути на Харківщині
У Чкалівській громаді Чугуївського району та під Балаклією на Харківщині проводять розмінування, попередили у ХОВА.
“У Харківській області проводиться розмінування. У селі Гракове Чкаловської територіальної громади з 10.00 до 10:30 буде виконано контрольоване знищення ВНП (вибухонебезпечних предметів – Ред.)”, – написали в телеграмі ХОВА.
Також вибухи сьогодні можуть чути в районі Балаклії. Там знищення вибухонебезпечного предмета запланували за 9:30 до 10:30.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 10:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чкалівській громаді Чугуївського району та під Балаклією на Харківщині проводять розмінування, попередили у ХОВА".