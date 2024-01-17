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Вибухи буде чути на Харківщині

Суспільство 10:01   17.01.2024
Оксана Горун
Вибухи буде чути на Харківщині

У Чкалівській громаді Чугуївського району та під Балаклією на Харківщині проводять розмінування, попередили у ХОВА.

У Харківській області проводиться розмінування. У селі Гракове Чкаловської територіальної громади з 10.00 до 10:30 буде виконано контрольоване знищення ВНП (вибухонебезпечних предметів – Ред.)”, – написали в телеграмі ХОВА.

Також вибухи сьогодні можуть чути в районі Балаклії. Там знищення вибухонебезпечного предмета запланували за 9:30 до 10:30.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 10:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чкалівській громаді Чугуївського району та під Балаклією на Харківщині проводять розмінування, попередили у ХОВА".