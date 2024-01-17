Вибухи буде чути на Харківщині

У Чкалівській громаді Чугуївського району та під Балаклією на Харківщині проводять розмінування, попередили у ХОВА.

“У Харківській області проводиться розмінування. У селі Гракове Чкаловської територіальної громади з 10.00 до 10:30 буде виконано контрольоване знищення ВНП (вибухонебезпечних предметів – Ред.)”, – написали в телеграмі ХОВА.

Також вибухи сьогодні можуть чути в районі Балаклії. Там знищення вибухонебезпечного предмета запланували за 9:30 до 10:30.