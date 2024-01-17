Взрывы будет слышно на Харьковщине
В Чкаловской громаде Чугуевского района и под Балаклеей на Харьковщине проводят разминирование, предупредили в ХОВА.
«В Харьковской области проводится разминирование. В селе Граково Чкаловской территориальной громады с 10:00 до 10:30 будет выполнено контролируемое уничтожение ВОП (взрывоопасных предметов — Ред.)», — написали в telegram ХОВА.
Также взрывы сегодня могут слышать в районе Балаклеи. Там уничтожение взрывоопасного предмета запланировали в промежутке с 9:30 до 10:30.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрыв, новости Харькова, разминирование, розмінування, хова;
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- • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 10:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чкаловской громаде Чугуевского района и под Балаклеей на Харьковщине проводят разминирование, предупредили в ХОВА".