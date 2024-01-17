Взрывы будет слышно на Харьковщине

В Чкаловской громаде Чугуевского района и под Балаклеей на Харьковщине проводят разминирование, предупредили в ХОВА.

«В Харьковской области проводится разминирование. В селе Граково Чкаловской территориальной громады с 10:00 до 10:30 будет выполнено контролируемое уничтожение ВОП (взрывоопасных предметов — Ред.)», — написали в telegram ХОВА.

Также взрывы сегодня могут слышать в районе Балаклеи. Там уничтожение взрывоопасного предмета запланировали в промежутке с 9:30 до 10:30.