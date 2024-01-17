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Взрывы будет слышно на Харьковщине

Общество 10:01   17.01.2024
Оксана Горун
Взрывы будет слышно на Харьковщине

В Чкаловской громаде Чугуевского района и под Балаклеей на Харьковщине проводят разминирование, предупредили в ХОВА.

«В Харьковской области проводится разминирование. В селе Граково Чкаловской территориальной громады с 10:00 до 10:30 будет выполнено контролируемое уничтожение ВОП (взрывоопасных предметов — Ред.)», — написали в telegram ХОВА.

Также взрывы сегодня могут слышать в районе Балаклеи. Там уничтожение взрывоопасного предмета запланировали в промежутке с 9:30 до 10:30.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 10:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чкаловской громаде Чугуевского района и под Балаклеей на Харьковщине проводят разминирование, предупредили в ХОВА".