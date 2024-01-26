У Синєгубова витратили ₴234 000, щоб дізнатися, як впливають на харків’ян ІПСО

ХОВА заплатила 234 тисячі гривень за опитування про вплив російських ІПСО на мешканців Харкова. Його провели працівники ТОВ “Регіональні новини”, повідомляє “Суспільне”.

Хто проводитиме опитування, визначали, оголосивши тендер.

“Переможцем закупівлі визначено учасника з найнижчою обґрунтованою ціновою пропозицією (234 000 тис. грн) ТОВ “Регіональні Новини”, – повідомила у відповіді на запит журналістів пресслужба ХОВА.

Зокрема, дослідили, як російські ІПСО формують громадську думку населення Харкова про те, що відбувається на фронті, післявоєнне відновлення, вступ до ЄС, фінансове та безпекове становище населення Харкова, дискредитацію ЗСУ та української влади. Також “заміряли” рівень довіри та підтримки громадянами військово-політичного керівництва. Визначали, якими джерелами інформації користуються люди та яким довіряють. Виявляли головні проблеми, які турбують та з якими безпосередньо стикалися мешканці міста.

При цьому даних про результати дослідження ХОВА не надала.

“Результати дослідження використають у роботі керівництва Харківської обласної військової адміністрації, силових структур регіону для підвищення ефективності заходів з протидії поширенню і впливу російських ІПСО та пропаганди на жителів регіону”, – сказано у відповіді на запит.

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За інформацією Харківського антикорупційного центру, “Регіональні Новини” не вперше виграють тендери ХОВА. У 2022-2023 роках вони отримали 1,55 млн грн на створення відеоматеріалів, друк фото, проведення соцопитування, аналіз громадської думки та послуги з графічного дизайну. Також вони ж отримували 1,2 млн грн за послуги фотографів, виробництво кіноплівки та відеокасет.