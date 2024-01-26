У Синегубова потратили 234000 грн, чтобы узнать, как влияют на харьковчан ИПСО

ХОВА заплатила 234 тысяч гривен за опрос о влиянии российских ИПСО на жителей Харькова. Его провели работники ООО «Региональные новости», сообщает «Суспільне».

Кто будет проводить опрос, определяли, объявив тендер.

«Победителем закупки определен участник с самым низким обоснованным ценовым предложением (234 000 тыс. грн) ООО «Региональные Новости», — сообщила в ответе на запрос журналистов пресс-служба ХОВА.

В частности, исследовали, как российские ИПСО формируют мнение населения Харькова о происходящем на фронте, послевоенном восстановлении, вступлении в ЕС, финансовом положении населения Харькова и безопасности, дискредитации ВСУ и украинской власти. Также «замеряли» уровень доверия и поддержки гражданами военно-политического руководства. Определяли, какими источниками информации пользуются люди и каким доверяют. Определяли главные проблемы, которые беспокоят и с которыми непосредственно сталкивались жители города.

При этом данные о результатах исследования ХОВА не предоставила.

«Результаты исследования используют в работе руководства Харьковской областной военной администрации, силовых структур региона для повышения эффективности мер по противодействию распространению и влиянию российских ИПСО и пропаганде на жителей региона», — сказано в ответе на запрос.

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По информации Харьковского антикоррупционного центра, «Региональные Новости» не первый раз выигрывают тендеры ХОВА. В 2022-2023 годах они получили 1,55 млн грн на создание видеоматериалов, печать фото, проведение соцопроса, анализ общественного мнения и услуги по графическому дизайну. Также они же получали 1,2 млн грн за услуги фотографов, производство кинопленки и видеокассет.