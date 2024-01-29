Дивний вибух на Харківщині, не “приліт” і не газ: що відомо (відео)

У Лозовій на Харківщині сьогодні вранці стався вибух у приватному будинку. Рятувальники ДСНС припустили, що вся справа – у витоку газу, але господар будинку та газовики спростували цю версію.

“Рано-вранці 29 січня в Лозовій на вулиці Сергія Корольова стався вибух. Вдома був лише господар — 80-річний Микола. Він не постраждав, повідомила місцева телекомпанія ТРК “Лозова”.

Рятувальники, які прибули на місце, припустили, що вся справа – у витоку газу.

“Ймовірною причиною є вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння”, – прокоментувала спеціалістка 9-го державного пожежно-рятувального загону Діана Годованець.

Але господар будинку в цьому засумнівався: “Витоку ніде немає, щоб газ вибухнув. Пічка ціла, все ціле”.

Надалі думку Миколи підтвердили й газовики.

“Вибух у Лозовій не пов’язаний із використанням природного газу”, – заявили в пресслужбі Харківської філії “Газмережі”.

Там зазначили, що фахівці Лозівської дільниці оперативно виїхали на місце аварії та обстежили газові комунікації.

“Встановлено наступне: система газопостачання будинку, газові прилади та автоматика безпеки опалювального котла знаходяться у технічно-справному стані. Місця можливих витоків газу відсутні. У житловому будинку встановлено тільки опалювальний прилад. Приміщення, де встановлено опалювальний прилад руйнацій не зазнало. Газова плита розташована у літній кухні та також знаходиться у технічно-справному стані. Вибух не пов’язаний з використанням природного газу у побуті”, – підсумували фахівці.

Причину вибуху продовжують з’ясовувати.