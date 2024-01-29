Дивний вибух на Харківщині, не “приліт” і не газ: що відомо (відео)
У Лозовій на Харківщині сьогодні вранці стався вибух у приватному будинку. Рятувальники ДСНС припустили, що вся справа – у витоку газу, але господар будинку та газовики спростували цю версію.
“Рано-вранці 29 січня в Лозовій на вулиці Сергія Корольова стався вибух. Вдома був лише господар — 80-річний Микола. Він не постраждав, повідомила місцева телекомпанія ТРК “Лозова”.
Рятувальники, які прибули на місце, припустили, що вся справа – у витоку газу.
“Ймовірною причиною є вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння”, – прокоментувала спеціалістка 9-го державного пожежно-рятувального загону Діана Годованець.
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Але господар будинку в цьому засумнівався: “Витоку ніде немає, щоб газ вибухнув. Пічка ціла, все ціле”.
Надалі думку Миколи підтвердили й газовики.
“Вибух у Лозовій не пов’язаний із використанням природного газу”, – заявили в пресслужбі Харківської філії “Газмережі”.
Там зазначили, що фахівці Лозівської дільниці оперативно виїхали на місце аварії та обстежили газові комунікації.
“Встановлено наступне: система газопостачання будинку, газові прилади та автоматика безпеки опалювального котла знаходяться у технічно-справному стані. Місця можливих витоків газу відсутні. У житловому будинку встановлено тільки опалювальний прилад. Приміщення, де встановлено опалювальний прилад руйнацій не зазнало. Газова плита розташована у літній кухні та також знаходиться у технічно-справному стані. Вибух не пов’язаний з використанням природного газу у побуті”, – підсумували фахівці.
Причину вибуху продовжують з’ясовувати.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 16:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Лозовій на Харківщині сьогодні вранці стався вибух у приватному будинку. Рятувальники ДСНС припустили, що вся справа – у витоку газу, але господар будинку та газовики спростували цю версію".