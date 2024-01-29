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Странный взрыв на Харьковщине, не «прилет» и не газ: что известно (видео)

Происшествия 16:36   29.01.2024
Оксана Горун
Странный взрыв на Харьковщине, не «прилет» и не газ: что известно (видео) Фото: скриншот

В Лозовой на Харьковщине сегодня рано утром произошел взрыв в частном доме. Спасатели ГСЧС предположили, что все дело — в утечке газа, но хозяин дома и газовики опровергли эту версию.

Рано утром 29 января Лозовой на улице Сергея Королева произошел взрыв. Дом был только хозяин — 80-летний Николай. Он не пострадал, сообщила местная телекомпания ТРК «Лозовая».

Прибывшие на место спасатели предположили, что все дело — в утечке газа.

«Вероятной причиной является взрыв газовоздушной смеси без дальнейшего горения», — прокомментировала специалистка 9-го государственного пожарноспасательного отряда Диана Годованец.

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Но хозяин дома в этом усомнился: «Утечки нигде нет, чтобы газ взорвался. Печка целая, все целое».

В дальнейшем мнение Николая подтвердили и газовики.

«Взрыв в Лозовой не связан с использованием природного газа», — заявили в пресс-службе Харьковского филиала «Газсети».

Там отметили, что специалисты Лозовского участка оперативно выехали на место аварии и обследовали газовые коммуникации.

«Установлено следующее: система газоснабжения дома, газовые приборы и автоматика безопасности котла находятся в технически исправном состоянии. Места возможных утечек газа отсутствуют. В жилом доме установлен только отопительный прибор. Помещение, где установлен отопительный прибор, разрушений не испытало. Газовая плита расположена в летней кухне и также находится в технически исправном состоянии. Взрыв не связан с использованием природного газа в обиходе», — заключили специалисты.

Причину взрыва продолжают выяснять.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 января 2024 в 16:36;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Лозовой на Харьковщине сегодня рано утром произошел взрыв в частном доме. Спасатели ГСЧС предположили, что все дело — в утечке газа, но хозяин дома и газовики опровергли эту версию".