Странный взрыв на Харьковщине, не «прилет» и не газ: что известно (видео)

В Лозовой на Харьковщине сегодня рано утром произошел взрыв в частном доме. Спасатели ГСЧС предположили, что все дело — в утечке газа, но хозяин дома и газовики опровергли эту версию.

Рано утром 29 января Лозовой на улице Сергея Королева произошел взрыв. Дом был только хозяин — 80-летний Николай. Он не пострадал, сообщила местная телекомпания ТРК «Лозовая».

Прибывшие на место спасатели предположили, что все дело — в утечке газа.

«Вероятной причиной является взрыв газовоздушной смеси без дальнейшего горения», — прокомментировала специалистка 9-го государственного пожарноспасательного отряда Диана Годованец.

Но хозяин дома в этом усомнился: «Утечки нигде нет, чтобы газ взорвался. Печка целая, все целое».

В дальнейшем мнение Николая подтвердили и газовики.

«Взрыв в Лозовой не связан с использованием природного газа», — заявили в пресс-службе Харьковского филиала «Газсети».

Там отметили, что специалисты Лозовского участка оперативно выехали на место аварии и обследовали газовые коммуникации.

«Установлено следующее: система газоснабжения дома, газовые приборы и автоматика безопасности котла находятся в технически исправном состоянии. Места возможных утечек газа отсутствуют. В жилом доме установлен только отопительный прибор. Помещение, где установлен отопительный прибор, разрушений не испытало. Газовая плита расположена в летней кухне и также находится в технически исправном состоянии. Взрыв не связан с использованием природного газа в обиходе», — заключили специалисты.

Причину взрыва продолжают выяснять.