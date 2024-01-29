Лісничий на Харківщині “не помітив”, як спилили дерев на 600 тис. грн
Про підозру в службовій недбалості повідомили майстру лісу Зачепилівського лісництва на Харківщині, який своєю “неуважністю” допоміг підприємцю знищити разом зі сухостоєм здорові дерева.
Подробиці справи повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
“За даними слідства, лісгосп видав підприємцю дозвіл на вибіркову санітарну рубку аварійних, сухостійних, відмираючих, ослаблених дерев. Але разом з сухостоєм спиляли й абсолютно здорові дерева. Своєю чергою, майстер лісу “закрив на це очі”. Підозрюваний проігнорував свої посадові обов’язки, дозволивши таким чином, спиляти та вивезти з лісу цінну деревину”, – зазначили прокурори.
За їхніми даними, таким чином дерев у Зачепилівському лісництві поменшало на 33 дуби, 23 клени та 4 липи.
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Загальну шкоду, завдану державі, оцінили у понад 600 тис. грн.
Майстру лісу за це загрожує в’язниця – ув’язнення терміном від двох до п’яти років, також можливий ще й штраф.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: деревья, лесничий, новини Харкова, прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 12:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про підозру в службовій недбалості повідомили майстру лісу Зачепилівського лісництва на Харківщині, який своєю “неуважністю” допоміг підприємцю знищити разом зі сухостоєм здорові дерева".