Live
  • Пн 29.01.2024
    • Харків
  •   -0°С
  • USD 37.78
  • EUR 41.06

Лісничий на Харківщині “не помітив”, як спилили дерев на 600 тис. грн

Події 12:08   29.01.2024
Оксана Горун
Лісничий на Харківщині “не помітив”, як спилили дерев на 600 тис. грн

Про підозру в службовій недбалості повідомили майстру лісу Зачепилівського лісництва на Харківщині, який своєю “неуважністю” допоміг підприємцю знищити разом зі сухостоєм здорові дерева.

Подробиці справи повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“За даними слідства, лісгосп видав підприємцю дозвіл на вибіркову санітарну рубку аварійних, сухостійних, відмираючих, ослаблених дерев. Але разом з сухостоєм спиляли й абсолютно здорові дерева. Своєю чергою, майстер лісу “закрив на це очі”. Підозрюваний проігнорував свої посадові обов’язки, дозволивши таким чином, спиляти та вивезти з лісу цінну деревину”, – зазначили прокурори.

За їхніми даними, таким чином дерев у Зачепилівському лісництві поменшало на 33 дуби, 23 клени та 4 липи.

Читайте також: Вирубав дерева на березі озера: 68-річний мешканець Харківщини за це відповість

Загальну шкоду, завдану державі, оцінили у понад 600 тис. грн.

Майстру лісу за це загрожує в’язниця – ув’язнення терміном від двох до п’яти років, також можливий ще й штраф.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Електрика для населення в Україні подорожчає вдвічі – нардеп
Електрика для населення в Україні подорожчає вдвічі – нардеп
29.01.2024, 13:21
У Харкові відзначили 60-річчя творчої діяльності знаменитої балерини
У Харкові відзначили 60-річчя творчої діяльності знаменитої балерини
29.01.2024, 13:04
На Харківщині компанія двічі відмивала кухню від крові та продовжувала банкет
На Харківщині компанія двічі відмивала кухню від крові та продовжувала банкет
29.01.2024, 12:40
14-річний хлопець загинув внаслідок нападу 40-річного чоловіка на Харківщині
14-річний хлопець загинув внаслідок нападу 40-річного чоловіка на Харківщині
29.01.2024, 12:09
Лісничий на Харківщині “не помітив”, як спилили дерев на 600 тис. грн
Лісничий на Харківщині “не помітив”, як спилили дерев на 600 тис. грн
29.01.2024, 12:08
Навіщо росіяни перегрупували військові сили на північ від Харкова – Машовець
Навіщо росіяни перегрупували військові сили на північ від Харкова – Машовець
29.01.2024, 10:44

Новини за темою:

11:26
Вирубав дерева на березі озера: мешканець Харківщини за це відповість
18:46
Скільки дерев висадили у дворах Харкова: підсумки 2023-го від комунальників
18:23
За рік на Харківщині висадили понад 5 млн дерев
10:10
Вирубав дуби, клени та ясені на Харківщині: чоловікові повідомили про підозру
13:41
Сильний вітер повалив понад 30 дерев і 170 гілок у Харкові (фото)

Ви читали новину: «Лісничий на Харківщині “не помітив”, як спилили дерев на 600 тис. грн»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 12:08;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про підозру в службовій недбалості повідомили майстру лісу Зачепилівського лісництва на Харківщині, який своєю “неуважністю” допоміг підприємцю знищити разом зі сухостоєм здорові дерева".