Лесничий на Харьковщине «не заметил», как спилили деревьев на 600 тыс. грн
О подозрении в служебной халатности сообщили мастеру леса Зачепиловского лесничества на Харьковщине, который своей «невнимательностью» помог предпринимателю уничтожить вместе с сухостоем здоровые деревья.
Подробности дела сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
«По данным следствия, лесхоз выдал предпринимателю разрешение на выборочную санитарную рубку аварийных, сухостойных, отмирающих, ослабленных деревьев. Но вместе с сухостоем спилили и совершенно здоровые деревья. В свою очередь мастер леса «закрыл на это глаза». Подозреваемый проигнорировал свои должностные обязанности, позволив таким образом спилить и вывезти из леса ценную древесину», — отметили прокуроры.
По их данным, таким образом деревьев в Зачепиловском лесничестве стало меньше на 33 дуба, 23 клена и 4 липы.
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Общий ущерб, нанесенный государству, оценили в более чем 600 тыс. грн.
Мастеру леса за это грозит тюрьма — заключение сроком от двух до пяти лет, также возможен еще и штраф.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: деревья, лесничий, новости Харькова, прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 29 января 2024 в 12:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О подозрении в служебной халатности сообщили мастеру леса Зачепиловского лесничества на Харьковщине, который своей «невнимательностью» помог предпринимателю уничтожить вместе с сухостоем здоровые деревья".