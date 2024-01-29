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Лесничий на Харьковщине «не заметил», как спилили деревьев на 600 тыс. грн

Происшествия 12:08   29.01.2024
Оксана Горун
Лесничий на Харьковщине «не заметил», как спилили деревьев на 600 тыс. грн

О подозрении в служебной халатности сообщили мастеру леса Зачепиловского лесничества на Харьковщине, который своей «невнимательностью» помог предпринимателю уничтожить вместе с сухостоем здоровые деревья.

Подробности дела сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«По данным следствия, лесхоз выдал предпринимателю разрешение на выборочную санитарную рубку аварийных, сухостойных, отмирающих, ослабленных деревьев. Но вместе с сухостоем спилили и совершенно здоровые деревья. В свою очередь мастер леса «закрыл на это глаза». Подозреваемый проигнорировал свои должностные обязанности, позволив таким образом спилить и вывезти из леса ценную древесину», — отметили прокуроры.

По их данным, таким образом деревьев в Зачепиловском лесничестве стало меньше на 33 дуба, 23 клена и 4 липы.

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Общий ущерб, нанесенный государству, оценили в более чем 600 тыс. грн.

Мастеру леса за это грозит тюрьма — заключение сроком от двух до пяти лет, также возможен еще и штраф.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 января 2024 в 12:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О подозрении в служебной халатности сообщили мастеру леса Зачепиловского лесничества на Харьковщине, который своей «невнимательностью» помог предпринимателю уничтожить вместе с сухостоем здоровые деревья".