Лесничий на Харьковщине «не заметил», как спилили деревьев на 600 тыс. грн

О подозрении в служебной халатности сообщили мастеру леса Зачепиловского лесничества на Харьковщине, который своей «невнимательностью» помог предпринимателю уничтожить вместе с сухостоем здоровые деревья.

Подробности дела сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«По данным следствия, лесхоз выдал предпринимателю разрешение на выборочную санитарную рубку аварийных, сухостойных, отмирающих, ослабленных деревьев. Но вместе с сухостоем спилили и совершенно здоровые деревья. В свою очередь мастер леса «закрыл на это глаза». Подозреваемый проигнорировал свои должностные обязанности, позволив таким образом спилить и вывезти из леса ценную древесину», — отметили прокуроры.

По их данным, таким образом деревьев в Зачепиловском лесничестве стало меньше на 33 дуба, 23 клена и 4 липы.

Общий ущерб, нанесенный государству, оценили в более чем 600 тыс. грн.

Мастеру леса за это грозит тюрьма — заключение сроком от двух до пяти лет, также возможен еще и штраф.