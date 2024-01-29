У Харкові п’ятеро людей за тиждень потрапили до реанімації з COVID-19

Статистику захворюваності на ГРВІ у Харкові з 22 по 28 січня навела пресслужба мерії з посиланням на дані Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

“За тиждень госпіталізовано 165 осіб, з них п’ять – до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Серед госпіталізованих 20% – діти до 17 років”, – поінформували в мерії.

За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, за тиждень зареєстрували 58 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, а також п’ять випадків грипу. Загалом на ГРВІ захворіло 1513 осіб, з них 42% – діти. Показник нижчий від епідпорогу на 74,2%.