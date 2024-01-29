У Харкові п’ятеро людей за тиждень потрапили до реанімації з COVID-19
Статистику захворюваності на ГРВІ у Харкові з 22 по 28 січня навела пресслужба мерії з посиланням на дані Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
“За тиждень госпіталізовано 165 осіб, з них п’ять – до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Серед госпіталізованих 20% – діти до 17 років”, – поінформували в мерії.
За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, за тиждень зареєстрували 58 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, а також п’ять випадків грипу. Загалом на ГРВІ захворіло 1513 осіб, з них 42% – діти. Показник нижчий від епідпорогу на 74,2%.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 15:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Статистику захворюваності на ГРВІ у Харкові з 22 по 28 січня навела пресслужба мерії з посиланням на дані Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб".