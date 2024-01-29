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В Харькове пять человек за неделю попали в реанимацию с COVID-19

Общество 15:29   29.01.2024
Оксана Горун
В Харькове пять человек за неделю попали в реанимацию с COVID-19

Статистику заболеваемости ОРВИ в Харькове с 22 по 28 января привела пресс-служба мэрии со ссылкой на данные Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней.

«За неделю госпитализированы 165 человек, из них пять – в отделение реанимации и интенсивной терапии с COVID-19. Среди госпитализированных 20% – дети до 17 лет», — проинформировали в мэрии.

По данным областного центра контроля и профилактики болезней, за неделю зарегистрировали 58 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, а, кроме того, пять случаев гриппа. Всего ОРВИ заболели 1513 человек, из них 42% — дети. Показатель ниже эпидпорога на 74,2%.

Читайте также: Заболеваемость гриппом и ОРВИ значительно выросла на Харьковщине – цифры

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 января 2024 в 15:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Статистику заболеваемости ОРВИ в Харькове с 22 по 28 января привела пресс-служба мэрии со ссылкой на данные Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней".