Live
  • Вт 30.01.2024
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 37.89
  • EUR 41

«Уточнюємо, де це було» – Терехов про вибух у Харкові

Події 12:38   30.01.2024
Вікторія Яковенко
«Уточнюємо, де це було» – Терехов про вибух у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що наразі немає подробиці щодо вибуху, який пролунав у місті близько 12:20.

«Тільки що пролунав вибух. Зараз уточнюємо де це було. Поки що немає ніяких деталей, бо декілька хвилин минуло, як пролунав вибух», – сказав мер.

Читайте також: У Харкові пролунав вибух: Терехов закликав бути обережними

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Відбудувати 157 будинків за 1 млрд грн планують у Харкові цьогоріч
Відбудувати 157 будинків за 1 млрд грн планують у Харкові цьогоріч
30.01.2024, 14:02
Харків — у п’ятірці найбільш кримінальних міст Східної Європи
Харків — у п’ятірці найбільш кримінальних міст Східної Європи
30.01.2024, 11:50
«Все залежить від військових» – Терехов про можливий наступ РФ на Харків
«Все залежить від військових» – Терехов про можливий наступ РФ на Харків
30.01.2024, 13:40
«Люди нікуди не виїжджають» – Терехов про останні «прильоти» по Харкову
«Люди нікуди не виїжджають» – Терехов про останні «прильоти» по Харкову
30.01.2024, 13:27
Росіяни з С-300 влучили поблизу одного з селищ Харківського району – Мельник
Росіяни з С-300 влучили поблизу одного з селищ Харківського району – Мельник
30.01.2024, 12:45
«На цю хвилину без постраждалих» – Синєгубов про удар по Харківщині
«На цю хвилину без постраждалих» – Синєгубов про удар по Харківщині
30.01.2024, 12:55

Новини за темою:

12:38
«Уточнюємо, де це було» – Терехов про вибух у Харкові
12:26
У Харкові пролунав вибух: Терехов закликав бути обережними
16:36
Дивний вибух на Харківщині, не “приліт” і не газ: що відомо (відео)
08:04
Вибух стався у приватному будинку у місті на Харківщині – ДСНС
10:40
Доклав руку до ракети, що вбила бабусю в Харкові: інженер застрелився – росЗМІ

Ви читали новину: ««Уточнюємо, де це було» – Терехов про вибух у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 12:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що наразі немає подробиці щодо вибуху, який пролунав у місті близько 12:20.".