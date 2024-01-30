«Уточнюємо, де це було» – Терехов про вибух у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що наразі немає подробиці щодо вибуху, який пролунав у місті близько 12:20.

«Тільки що пролунав вибух. Зараз уточнюємо де це було. Поки що немає ніяких деталей, бо декілька хвилин минуло, як пролунав вибух», – сказав мер.