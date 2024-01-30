«Уточнюємо, де це було» – Терехов про вибух у Харкові
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що наразі немає подробиці щодо вибуху, який пролунав у місті близько 12:20.
«Тільки що пролунав вибух. Зараз уточнюємо де це було. Поки що немає ніяких деталей, бо декілька хвилин минуло, як пролунав вибух», – сказав мер.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 12:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що наразі немає подробиці щодо вибуху, який пролунав у місті близько 12:20.".